邑昇上半年獲利年增逾1倍 EPS 2.1元

邑昇實業 (5291-TW) 今 (4) 日公布第二季財報，上半年稅後純益 8099 萬元，年增 1.11 倍，每股純益達 2.1 元。

邑昇實業第二季營收 4.37 億元，毛利率 24.82%，季增 1.24 個百分點，年增 6.4 個百分點，稅後純益爲 5037 萬元，季增 64.51%，年增 99.98%，每股純益 1.29 元；2021 年上半年營收爲 7.65 億元，毛利率 24.28%，年增 5.08 個百分點，稅後 8099 萬元，年增 1.11 倍，每股純益達 2.1 元。

邑昇第二季邑昇兩大事業均明顯成長，PCB 事業受惠電子業因技術突破推動產業升級，帶動高利基型電子產品需求躍升，邑昇主攻工控、工業電腦、車用、醫療等高階應用領域，使相關 PCB 事業穩健走揚。

LED 自行車燈需求目前仍不見盡頭，疫情帶動的戶外運動風氣持續推升市場擴大，加上歐美等運動大國已進入解封狀態，東京奧運加持，LED 自行車燈訂單已滿至年底，即便海上運輸影響實際出貨時程，下游客戶備貨動作仍積極樂觀，帶動邑昇第二季營運走揚。

此外，邑昇 e-bike 電動自行車也傳捷報，首批已熱銷完畢，第二批次量產年底前接續上市，第三批預計明年度登場，著重海外市場行銷以及規格改款，擴大邑昇事業版圖。