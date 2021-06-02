分析師：東南亞疫情嚴峻 恐使石油需求復甦推遲到 2022年中期

新冠肺炎疫情對全球石油需求造成衝擊，有分析師認為，有鑑於東南亞正在實施新的防疫封鎖限制，恐將使原油需求的全面復甦推遲到 2022 年中期。

Energy Aspects 分析師 Amrita Sen 表示，如今美國和歐洲的旅行正在增加，但全球石油需求的反彈將取決於亞洲市場對疫情的反應。

Sen 說道：「儘管來自中國的需求正蓬勃發展，但印度仍在疫情中苦苦掙扎，許多其他亞洲國家也開始重啟封鎖。」

雖然印度努力在應對嚴重的第二波疫情，但當地及其他東南亞地區每日新增病例數仍多。根據 Worldometer 的數據顯示，過去一個月，泰國、越南、柬埔寨和其他國家的病例總數增加了一倍多。

為應對不斷上升的確診病例數，馬來西亞、泰國和越南等國家已經重啟了包括關閉企業在內的新封鎖限制措施。

Sen 指出：「現實的情況是，亞洲致力於追求 0 確診病例數，而不是像西方那樣學習如何與疫情共存，就像另一種流感一樣。」

從美國來看，上班通勤尚未恢復正常，但被壓抑的需求和國內旅行正在推動汽油需求。但是，亞洲市場的疫苗接種將會是關鍵。

數據顯示，大約 40% 的美國人已經完成了疫苗的接種。相比之下，馬來西亞僅有約 6% 的民眾接種了至少一劑疫苗。Sen 認為，東南亞的疫苗接種率很低，若該地區無法控制好疫情，全球石油需求很難回到 2019 年的水準。