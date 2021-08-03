鉅亨美股雷達：阿里宣布史上最大庫藏計劃、特斯拉獲機構上調目標價

美股重要看點：

美國供應管理協會 (ISM) 公布 7 月份製造業 PMI 指數下滑至 59.5，低於市場預期的 61.0，顯示美國經濟開始進入高基期區間後放緩。

市場分析，雖然 ISM 製造業 PMI 出現了放緩格局，但主要是因為經濟進入了去年的高基期環境，故 PMI 小幅放緩，或並不意味著美國經濟的實質面出現了顯著疑慮。

政經消息方面， 美國參議院兩黨已達成共識，1.2 兆美元基礎建設法案步上軌道，有望本週在參院通過，該法案將主要針對道路、橋梁、港口、機場等基礎建設做投資。

聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 上週表示，Fed 可能不會在 8 月下旬的全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 宣布縮減任何購債規模。她正在等待 9 月份的就業數據，預期到時消費、學校和工作應該會恢復到疫情前的正常狀況。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 97.31 點，或 0.28%，收 34,838.16 點。

那斯達克指數上漲 8.39 點，或 0.06%，收 14,681.07 點。

標普 500 指數下跌 8.1 點，或 0.18%，收 4,387.16 點。

費城半導體指數上漲 21.0 點，或 0.62%，收 3,377.5 點。

今日重要總經數據：

美國 6 月耐用品訂單月增率終值，市場無預期值，前值為 0.8%。

美國 6 月工廠訂單月增率，市場預期為 1.1%，前值為 1.7%。

重要個股動態：

1. 阿里巴巴 (BABA-US)

週二 (3 日) 美股盤前，阿里巴巴公佈 2022 會計年度第一季財報。

阿里巴巴財報數據顯示：

第一季營收為 2057.4 億元人民幣，不及市場預估 2093.8 億元人民幣。

第一季淨利為 434.4 億元人民幣，大超市場預期的 293.31 億元人民幣。

第一季雲端部門收入為 160.5 億元人民幣，年增率達 30%，低於市場預期的 169.8 億元人民幣。

第一季調整後利息、稅項、折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 為 486.3 億元人民幣，年增率下滑 4.7%，高於市場預期的 466.8 億元人民幣。

第一季調整後每股 ADS 盈餘為 16.60 元人民幣，高於市場預期的 14.45 元人民幣。

活躍用戶方面，截至 2021 年 6 月 30 日為止的季度，阿里巴巴生態系全球年度活躍消費者達到 11.8 億人，比上一季增加 4500 萬人。

阿里巴巴也宣布，公司董事會已授權公司將回購計劃總額從 100 億美元提升至 150 億美元，有效期到 2022 年底。

而這筆總額 150 億美元的庫藏股計劃，不僅成為阿里巴巴集團有史以來最大規模的庫藏股計劃，也有望成為中國企業史上規模最大。

BABA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 在最新一份研報中，宣布上調特斯拉的目標價至 825 美元，若以該目標價看，Vijay Rakesh 認為特斯拉潛在上漲空間還有 16%。

Vijay Rakesh 在研報中指出，考量到蔚來、小鵬汽車和理想汽車 7 月份產量皆大幅增長後，預期特斯拉上海工廠產量也會大幅增長。

受惠中國是全球最大的汽車銷售市場，Vijay Rakesh 看好特斯拉中國銷售貢獻，將大幅拉動特斯拉的總體營收。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)

Google 週一 (2 日) 宣布將為計劃於今年秋季發布的 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 手機，首度搭載自家晶片 Google Tensor。

在成功開發自家手機晶片後，Google 將棄用高通產品，但高通仍強調，將會繼續與 Google 在驍龍平台的其他產品有密切合作。

Google Tensor 晶片系統是 Google 第一個專為 Pixel 手機打造的系統單晶片 (SoC)，今年秋季末登場的 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 首度採用 Google Tensor，號稱是 Pixel 系列迄今最快、最聰明、最安全的手機。