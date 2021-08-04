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高通可以沒有Google 但不能沒有蘋果？

高通可以沒有Google 但不能沒有蘋果？(圖片：AFP)
高通可以沒有Google 但不能沒有蘋果？(圖片：AFP)

週二 (3 日) 外媒報導，Google 開始製造自家智慧型手機晶片，這對高通來說，不會造成太大傷害，但高通短期間不能失去蘋果這個大客戶。

蘋果 (AAPL-US)、華為、三星手機廠商紛紛推出自家晶片後，Google 週一官網重磅宣布，旗艦機 Pixel 6 系列將於今年秋季上市，首度搭載自家晶片 Google Tensor，這意味著高通公司將失去一部分業務。

不過 Google 手機全球市佔比不到 1%，從未像三星或 iPhone 那樣廣受歡迎。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 的最新報告指出：「我們沒有看到高通的競爭定位因該消息而發生任何重大變化。」

然而，高通似乎意識到，生產智慧手機晶片可能不會永遠是其最賺錢的業務，今年一月高通以 14 億美元收購晶片初創公司 NUVIA，將其技術應用到智慧型手機、筆記型電腦和汽車晶片領域。

高通上月 28 日公布最新財報相當亮眼，營收為 79.95 億美元，年增 63%，主要受益於 iPhone 12 在內的 5G 手機的強勁需求。

受益於 iPhone 12 在內的 5G 手機的強勁需求，高通上月 28 日公布最新財報相當亮眼 (圖片：AFP)
受益於 iPhone 12 在內的 5G 手機的強勁需求，高通上月 28 日公布最新財報相當亮眼 (圖片：AFP)

高通 QCT (Qualcomm CDMA Technologies) 事業營收達 64.72 億美元，手機晶片營收達 38.63 億美元，年增 57%，仍然是高通最大的營收來源，但
射頻前端、物聯網、車用晶片營收年增都超過 83%。

高通執行長 Cristiano Amon 表示，該公司希望通過改變汽車、企業、家庭、智慧工廠、新一代個人電腦和平板電腦、XR、可穿戴設備等領域的連接和處理方式，引領網際網路智慧發展，打下營收多元化戰略的基礎。

高通 (QCOM-US) 週二收黑 0.61% 至每股 147.95 美元，為 7 月 29 日以來的新低。

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