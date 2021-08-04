以伊影子戰爭升級？至少五艘油輪發出「失控」警報

週二 (3 日) 英國海事貿易組織 (UKMTO) 表示，阿拉伯聯合大公國海岸附近有一艘名為 Asphalt Princess 的油輪疑似遭到劫持。與此同時，該海域附近至少有 5 艘油輪發出「失控」警報。

英國海事貿易組織 (UKMTO) 表示，阿拉伯聯合大公國海岸附近有一艘名為 Asphalt Princess 的油輪疑似遭到劫持，並預料已有伊朗軍方或情報人員登入該船。

消息人士指出，一艘懸掛巴拿馬國旗的油輪 Asphalt Princess 前往霍爾木茲海峽的阿拉伯聯合大公國海域附近時，遭到伊朗支持的部隊劫持。

與此同時，Queen Ematha、Golden Brilliant、Jag Pooja 和 Abyss 的油輪發布「失控」警報。

Refinitiv 船舶追蹤數據顯示，週二，阿拉伯聯合大公國和伊朗之間海域中至少有五艘船舶將其 AIS 船舶定位狀態更新為「操縱失靈」。

伊斯蘭革命衛隊在伊朗國家電視台發表聲明，伊朗武裝部隊和中東伊斯蘭抵抗運動組織皆與此事件無關。

自美國退出 2015 年伊朗核協議以來海灣地區緊張局勢升溫，美國國務院對此表達擔憂並表示正在調查當中。

近幾個月來，伊朗和以色列相互指責對彼此船隻發動攻擊，分析人士稱，這可能是以色列和伊朗間影子戰爭的升級。

以色列上月 29 日有油輪在阿曼灣疑似遭到無人機攻擊，兩名船員身亡，英國、以色列與美國同聲譴責伊朗為幕後黑手，但遭到伊朗否認。

週二截稿前，Brent 原油期貨價格下跌 0.58%，暫報每桶 72.47 美元。 WTI 原油期貨價格下跌 0.91%，至每桶 70.61 美元。