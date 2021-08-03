〈美股早盤〉Delta擔憂情緒縈繞 美股開高後震盪走低

即使企業財報強勁，對 Delta 變種病毒干擾經濟增長的擔憂情緒縈繞市場，美股週二 (3 日) 開盤反彈後震盪走低。截稿前，道瓊工業指數跌 80 點或 0.2％，那斯達克綜合指數於平盤震盪，標普 500 指數和費半均跌 0.1％。

對 Delta 變種病毒干擾經濟增長的擔憂，使美債殖利率週一下挫至 1.15%，週二截稿前跌勢收斂，報 1.171％。

美股昨日表現雖然震盪，但在整體強勁的財報表現、經濟復甦以及寬鬆貨幣政策交乘作用下，仍相當接近歷史新高。

財報消息面，英國石油 (BP-US) 開盤漲 4％，公布優異財報同時，BP 宣布調升股利和執行庫藏股計畫；Under Armour(UAA-US) 也受惠於優於預期的銷售表現，上調全年獲 利 預期，開盤漲 3％。

此外，市場也持續關注可能增加波動，或限制大盤反彈的任何因素。

Delta 變種病毒傳播風險依舊，即使已達成 70% 成年人至少接種 1 劑疫苗的目標，截至上週五 (30 日) 的一週內，美國平均單日確診仍達 7.28 萬例，超過去年夏季創下的高峰。

對變種病毒衝擊需求復甦的情緒，繼續拖累國際油價走低。截稿前，布蘭特原油期貨跌 2.5％，跌破 70 美元，西德州中質原油 (WTI) 期貨跌 2.2％，暫報 71.31 美元。

另一方面，中國監管機構近來掀起一波波整頓風暴，除了科技、補教業之外，中國官媒《新華社》旗下《經濟參考報》週二公開批評網路遊戲為精神鴉片後，網易 (NTES-US) 跌近 9％，嗶哩嗶哩 (BILI-US) 跌逾 7％。

截至台北時間週二 (3 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 88.92 點或 - 0.26%，暫報 34749.24 點

那斯達克綜合指數下跌 3.41 點或 - 0.02%，暫報 14678.54 點

標普 500 指數下跌 5.07 點或 - 0.10%，暫報 4382.83 點

費半下跌 3.01 點或 - 0.09%，暫報 3373.81 點

台積電 ADR 上漲 0.34% 至每股 117.26 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.171%

紐約輕原油下跌 2.51％ 至每桶 69.47 美元

布蘭特原油下跌 2.17% 至每桶 71.31 美元

黃金下跌 0.41% 至每盎司 1814.80 美元

美元指數下跌 0.07% 至 92.00

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 3.23％，至 193.63 美元。

阿里巴巴週二公布 2022 會計年度第 1 季財報，營收年增 34%，至人民幣 2057 億元，不及市場預期，(Non-GAAP) 純益年增 10%，至人民幣 434.4 億元，優於預期。

公布財報之際，阿里巴巴宣布將股票回購規模自 100 億美元，擴大至 150 億美元，為該公司有史以來最大規模的回購計劃。

BP(BP-US) 早盤上漲 4.11％，至 25.07 美元。

英國石油 (BP) 週二公布 2021 年第 2 季和上半季財報，受惠於能源價格上漲與需求回升，BP Q2 營收和獲利均優於預期，該公司宣布將股利調升 4%，並計畫在上半年實現 24 億美元現金流量後，執行 14 億美元的庫藏股計畫。

Under Armour(UAA-US) 早盤上漲 2.75％，至 21.69 美元。

Under Armour 公布 2021 會計年度第 2 季銷售額年增 91%，至 13.5 億美元，調整後 EPS 報 24 美分，遠優於市場預期，防疫措施鬆綁帶動服裝銷售較去年同期翻倍增長，鞋類銷售也增長 85%，在看好全年銷售成長之下，UA 上調全年獲利預期。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:00 將公布美國 6 月耐用品訂單月增率終值，前值報 0.8%

台北時間 22:00 將公布美國 6 月工廠訂單月增率，預期 1.1%，前值 1.7%

華爾街分析：

Spotlight Asset Group 投資長 Shana Sissel 認為，市場對 Delta 變種病毒的擔憂程度，比不上對 Delta 如何影響通膨的擔憂，她認為 Delta 在全球傳播的時間越長，供應鏈斷鏈的延續時間就越久。

ThinkMarkets 分析師 Fawad Razaqzada 認為，週五公布的非農報告可能影響 Fed 縮減 QE 的決定。他說，勞動力市場仍存在閒置狀況，若市場預期 Fed 在中長期內繼續保持寬鬆政策，對金價來說將會是利好，尤其當通膨預期仍相對較高。