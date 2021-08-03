〈美股盤前要聞〉美債殖利率來到1.19% 美股期貨小升

美國今日將公布 6 月工廠訂單、耐用品訂單終值。美國 10 年期公債殖利率來到 1.190%。美股期貨週二 (26 日) 小升，道瓊期貨漲 0.47%，標普 500 期貨漲 0.34%，那斯達克 100 期貨漲 0.09%。

1. Fed 理事華勒：縮減購債計畫可能 9 月宣布

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周一 (2 日) 表示，如果美國就業報告未來兩個月都增加 80 萬至 100 萬人，Fed 可望最快 10 月開始縮減購債力道。

華勒說，未來兩個月的非農就業人口都增加 80 萬至 100 萬人，美國經濟將回到接近疫情爆發前的水準，符合 Fed 開始收緊政策的指標，「在我看來，這就是實質進展，可以準備在 9 月宣布 (縮減購債，即 taper)。」

雖然美國經濟復甦步調快，Fed 迄今仍保持危機時期的超寬鬆貨幣政策，不過華勒認為，Fed 把腳從油門移開的時間愈來愈接近，而且到時候收緊政策的速度可能比先前快。

2. 恩智浦財報財測優

車用電子大廠恩智浦 (NXPI-US) 周一 (2 日) 美股盤後公布 2021 會計年度二季財報，車用晶片營收大幅成長，年增達 87%，公司認為終端市場強勁成長力道將延續至下半年與明年。

恩智浦第二季持續成長，淨利達突破 4 億美元，除網通業務外，其他三大業務皆較去年成長，且增幅都超過雙位數。

恩智浦半導體總裁兼執行長 Kurt Sievers 表示：「我們持續非常正面看待所有終端市場的長期需求趨勢，儘管供應環境在短期內仍將充滿挑戰，但我們已採取行動增加供給，以推動 2021 年下半年到 2022 年的強勁成長。」

3. Google Pixel 6 搭載自家 AI 晶片 Tensor

5G 盛世即將來臨，智慧型手機上最核心的晶片競爭空前激烈，蘋果 (AAPL-US)、華為、三星手機廠商紛紛推出自家晶片後，週一 (2 日) Google 官網重磅宣布，旗艦機 Pixel 6 系列將於今年秋季上市，首度搭載自家晶片 Google Tensor。

Google 官網週一提前釋出旗艦機 Pixel 6 系列相關資訊，兩款新機 Pixel 6、Pixel 6 Pro 還沒有公布正式規格和售價，但官網顯示 Pixel 6 系列將在 2021 年秋季正式上市。

Google Tensor 晶片系統是 Google 第一個專為 Pixel 手機打造的系統單晶片 (SoC)，今年秋季末登場的 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 首度採用 Google Tensor。

4. 拜登疫苗接種率目標晚 1 個月達成

美國疾病管制預防中心 (CDC) 周一 (2 日) 公布數據顯示，全美 70% 成人至少已經完成接種一劑疫苗，比總統拜登設定的 7 月 4 日獨立紀念日期限晚了將近一個月達標，是重要里程碑。Delta 病毒擴散之際，接種率低、疫情嚴重的州，第一劑接種情形明顯增加

專家提醒，全美 70% 成人接種至少一劑疫苗是重要里程碑，但此事不該被視為天花板，接種率需要更進一步提升，因為高傳染力的 Delta 病毒正在肆虐，而美國還有一些地方的疫苗接種率仍低，只有 40% 或 50%。

美國食品藥物管理局 (FDA) 的疫苗和生物產品顧問委員會投票委員 Paul Offit 博士，最近受訪時曾說：「我們需要達到至少 80% 接種率，才能真正擁有某種程度的群體免疫，因為我們面對傳染力相當高的病毒。」

5. 臉書疑壟斷之嫌 歐盟監管機構展開調查

歐盟反壟斷監管機構週一（2 日）警告，臉書 (FB-US) 收購美客戶服務新創公司 Kustomer 可能有損企業競爭，並增強該公司在線上廣告領域的市場影響力，已對併購案展開全面調查。

做為歐盟反壟斷監管機構的歐洲執行委員會表示，這筆交易可能會讓臉書禁止競爭對手使用旗下 WhatsApp、Messenger、Instagram，這些對客戶關係管理（CRM）至關重要的應用程式。

歐洲執行委員會還指出，臉書利用 Kustomer 的客戶數據，可以更好的將廣告個性化與定向投放，令其擁有比競爭對手更大的優勢，令人擔憂。