英飛淩：晶片供應「極度吃緊」 亞洲疫情打擊生產

德國晶片製造商英飛淩 (Infineon) 周二 (3 日) 表示，由於最新一波 COVID-19 疫情擾亂了亞洲的生產，庫存創下歷史新低，市場已經陷入「極度吃緊」。

英飛淩主要提供車用晶片，其第 3 財季的財報反映了這種緊張局面，即使利潤率擴大，但其單季的營收成長仍未達到分析師預期的 1%。

公司執行長 Reinhard Ploss 表示，市場對半導體的需求沒有中斷，然而，目前市場面臨著極其緊張的供應形勢。

英飛淩繳出的單季財報為營收 27.22 億歐元 (32 億美元)，低於預期的 27.67 億歐元。利潤率從上一季的 17.4% 擴大至 18.2%，超出市場普遍預期的 18%。

英飛淩維持截至 9 月 30 日的財政年度營收預測，為 110 億歐元，對部門利潤率的指引略微提高至 18% 以上。

Ploss 表示，當前庫存處於歷史最低，晶片正從工廠直接運往應用終端。

他指出，在這種情況下，任何生產地政府由於疫情而實施封鎖，對生產造成的影響都是特別嚴重的，馬來西亞就出現這種情況。

Ploss 表示，公司正在盡最大努力改善整條生產鏈上遇到的問題，並盡可能靈活地運營，以滿足客戶的最大利益。