英飛凌德州NOR Flash產線停擺 有利旺宏、華邦電營運

德州因暴風雪襲擊而面臨停電衝擊，英飛凌 (Infineon) 向賽普勒斯 (Cypress) 收購、位於德州奧斯汀的 NOR Flash 產能也因此停擺，有利 NOR Flash 價格持續向上，外資看好，NOR Flash 大廠旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 將因此受惠。

德州近來遭遇罕見的暴雪襲擊，導致大型斷電事故，位於德州的三星、恩智浦與英飛凌都必須暫時停產。其中，英飛凌位於德州的產能，為先前收購賽普勒斯後，取得其在奧斯汀的 8 吋晶圓廠，主要生產車用 / 工業用 MCU 與 NOR Flash。

外資預估，賽普勒斯奧斯汀 8 吋廠的 NOR Flash 產能，約占全球供給的 5%，在其被迫停產下，將對市場價格造成影響；賽普勒斯 NOR Flash 產能主要為高密度產品，終端應用為車用 / 網路等，與旺宏重疊性最高，看好旺宏、華邦電將受惠。

去年第四季以來，NOR Flash 產業就面臨供給吃緊情況，且供不應求情況持續加劇，業者訂單應接不暇，華邦電傳上半年 NOR Flash 產能全數滿載，價格持續調漲，首季漲幅 7-10%，第二、三季各季漲幅將分別約 10%，並預期下半年產能將持續滿載。

