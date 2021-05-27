特斯拉棄雷達採相機 同欣電、采鈺搭熱潮

特斯拉 (TSLA-US) 宣布，將放棄自駕系統 Autopilot、FSD 中的雷達設備，5 月起部分新車自駕系統將改為全鏡頭偵測，市場看好，隨著特斯拉大動作採用視覺偵測，有助車用鏡頭發展，CMOS 影像感測器市場將顯著擴大，台廠供應鏈同欣電 (6271-TW)、采鈺 (6789-TE) 可望因此受惠。

特斯拉向來積極採用視覺偵測，一台車配備 8 個環景鏡頭，並搭配 1 個前置雷達、12 個超聲波感測器，主要透過鏡頭影像分析路況，藉此避開路障，也可提高機器學習程度。

隨著鏡頭需求增加，CIS 市場也擴大，根據研調機構 IC Insights 最新報告指出，CIS 今年受惠手機多鏡頭化趨勢延續，加上汽車需求復甦，今年市場重返成長，總產值估約 228 億美元，年增高達 19%。

台廠多是國際 CIS 大廠的合作夥伴，包括 SONY、SAMSUNG、OmniVision 以及 ON Semi 等，其中，同欣電合併勝麗後，囊括 CIS 市場的前幾大客戶，生產的車用 CIS 就獲特斯拉及各大品牌車廠採用。

近來車用 CIS 需求強勁，同欣電預計，今年資本支出主要用於擴增車用 CIS 封測產線，以滿足客戶需求，同時也不排除在後續的八德新廠，再擴建車用新產能。

此外，儘管特斯拉執行長馬斯克認為，光學雷達是「傻瓜才選的技術」，稱其太貴且難以使用，但特斯拉車款至今仍未完全放棄使用雷達感測。

同欣電也與 LiDAR 國際知名大廠合作，看好其偵測技術能夠在在視線不清下，提高路況識別能力，有助高功率半導體雷射技術發展，雙方目前也已進入樣品、小量試產階段，可望在未來進一步貢獻業績。