〈觀察〉電信5G基礎建設逐步到位 下一步攻數位新創應用戰場

台灣 5G 開台滿一年，網路基礎設備逐步到位，已達全台覆蓋率 75% 以上，電信商除了持續衝刺 5G 用戶數，隨著遠距工作、影視隨看趨勢興起，更積極布局數位內容並陸續投資多個標的，爭奪數位內容平台霸主。

電信三雄各在全台建置逾 7000 座 5G 基站，年底前全台網路覆蓋率將攀升到 9 成以上，據國際調研機構 Opensignal 公布的全球 5G 用戶體驗報告來看，台灣 5G 下載網速以平均 309.9Mbps 躍上全球第二，顯示台灣 5G 網路基礎建設逐步完整。

隨著 5G 網路基礎建設到位，台灣疫情未趨緩維持降級不解封，民眾居家時間拉長，尤其此波疫情間，影視串流需求爆發，電信三雄旗下影音平台收視戶激增，加速電信商布局數位影音內容。

中華電 (2412-TW) 與台灣大 (3045-TW) 較積極並在影視內容較勁，以登上國內霸主為目標，業界分析，國際 OTT 競爭者強大，國內電信商旗下數位平台會員數至少需 400 萬戶才能當上 OTT 霸主，台灣大旗下 OTT 平台 myVideo 是本土最大 OTT 平台，可收視戶約 250 萬戶、中華電數位匯流平台 MOD 與 Hami Video 用戶數約 245 萬戶。

中華電今年引進台灣超過 20 組原生新媒體創作者，影片獨家搶先在旗下 Hami Video 播映，加上東奧加持下，看好 MOD 預計今年增加逾 10 萬戶，年底達 220 萬戶，Hami Video 目標年底超過 50 萬戶，宣誓打造本土原創娛樂內容的第一平台。

台灣大 myVideo 陸續與多家有線電視業者合作，並投資多個國內自製影視內容，近期新創事業投資方向以電信、momo 電商或有線電視等相關，且至少有 10-20 個投資案或結盟案正在進行中。

遠傳雖然不爭 OTT 冠軍，但持續提升旗下 friDay 影音內容，同樣受惠疫情，帶動客戶數成長 2 倍，今、明年將加碼投資影音相關內容，觀察任何結盟機會。