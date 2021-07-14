台灣大率先響應GeSI「數位新使命」倡議行動 打造永續未來

全球永續賦能倡議組織 (GeSI)2020 年底舉辦的歐洲最大年度科技盛會 Web Summit 網路高峰會上，率先發表「數位新使命」倡議行動 (‘Digital with Purpose’ Movement)，並在今年 GeSI 成立 20 周年之際，上個月在葡萄牙首都里斯本舉行的歐盟數位大會 (European Union Digital Assembly) 向全世界宣告，由全球超過 40 個領先科技企業之 CEO，共同向各國的政策制定者及全球社會提出正式的承諾與保證。

台灣大 (3045-TW) 率先響應「數位新使命」倡議行動，總經理林之晨特別以英語發音，在三級警戒前最後一個上班日，於辦公室錄製倡議影片送往英國進行後製，並在今天完成影片正式上線，代表 GeSI 邀請台灣及大中華區企業一起加入，共同運用數位科技與創新，扭轉現在、打造永續未來。

「數位新使命」在 2020 年全球第一波新冠疫情中催生，並於 2021 年第二波疫情急遽擴散下正式啟動，由全球 ICT 產業發起，呼籲世界各國公部門、民間企業及非營利組織，共同以積極的精神，透過數位科技發揮動能，致力達成巴黎氣候協定及聯合國永續發展目標，創造長遠商業價值，並全力降低過程中可能帶來的負面衝擊。

台灣大哥大作為「數位新使命」倡議行動的台灣及亞洲地區代表，總經理林之晨特別錄製影片表達支持。林之晨總經理表示，台灣大哥大深刻體認透過數位科技及創新來促成 ESG 永續發展的必要性，我們十分重視且非常榮幸能參與「數位新使命」的倡議行動，並承諾以「Open Possible 能所不能」的精神全力推動。

林之晨指出，全球極端氣候發生頻率不斷增加，沒有人是局外人，我們越晚提出對應，就越難翻轉氣候變遷的負面效應，因此台灣大將朝於 2040 年完成 RE100 (100% 使用再生能源) 的目標前進，同時邀請國內領袖企業加入倡議，共同為世界創造永續未來。

林之晨總經理進一步說，透過參與「數位新使命」倡議行動，台灣大不僅能與全球不同領域、有志一同的組織，共同分享永續作為的經驗、彼此提升，系統性的對應永續議題，並持續放大台灣大哥大對全世界的正面影響力。

他說，透過其所制定的六大優先範疇「數位影響力主題」，包括企業使命、氣候行動、循環經濟、供應鏈、數位包容，以及數位信任與責任，也能幫助台灣大從世界永續與科技趨勢來評估並創造企業的終極永續價值。此外，這項行動也將共同開發數位科技，積極協助其他產業參與，例如能源、交通、農業、教育、健康以及公共管理等，持續擴大「數位新使命」行動的影響力，成為改變世界的重要推手。

台灣大身為 GeSI 理事會成員，為「數位新使命」專案，永續副總劉麗惠及同仁參與過數十次跨四大洲的國際線上討論會修訂專案內容，不但積極發揮亞洲的關鍵影響力，台灣大公司內部的永續進程也已有多項作為實際呼應六大「數位影響力主題」。

在「企業使命」方面，台灣大哥大自 2017 年即訂定並正式啟動「2030 心大願景計畫 (Zetta Connected 2030)」，全面回應聯合國 17 項永續發展目標 (SDGs)，涵蓋「責任企業」、「攜手創新」、「體驗未來」、「創利社會」及「綠化足跡」等五大永續主軸作為使命願景，與八大利害關係人全力朝目標前進，同時每年明確設定檢核目標，並務實地檢視成果，逐一達標。

在當前的環境衝擊下，「氣候行動」是台灣大的首要關注的議題。台灣大蔡明忠董事長尤其重視，明確指示全公司要做「真減碳」，冀望透過 TCFD (氣候相關財務揭露) 作為架構，逐步達成「淨零碳排 Net Zero」的國際最新趨勢，台灣大也已朝最遲將在 2040 年達成「RE100」目標的方向努力。因應 5G 發展現況，今年也送審通過更具野心及挑戰的 SBT (科學基礎減碳目標)，預計在 2030 年範疇一和範疇二碳排放量較 2019 年減少 30%，範疇三排放量較 2019 年減少 15%，全力節能減碳。

在「循環經濟」面，台灣大已於 2019 年攜手 14 大供應商發表《循環經濟宣言》，2020 年更首度發表與電信業息息相關的「廢棄光纖電纜」循環創生實驗成果，盼倡議推動國內法規修改，讓廢光纜可以化身為具有經濟價值的建材箍筋、牆磚。

「數位包容」方面也持續蓄力，除了連續多年舉辦「Coding FUN 偏鄉玩程式」活動，將程式語言、科技應用以營隊及遊戲的方式，教導偏遠地區學童，今年更推出機器學習線上遊戲平台 (PAIA)，讓所有人可以跨時間地域使用，增加擁有數位學習的機會與權利。

今年 4 月台灣大也正式啟動「Tech The Dreamers 科技夢想 +」，延續「用科技擁抱愛」的精神，以科技創生的概念，由台灣大雙向媒合有公益價值主張的 NPO、社會企業及具有科技應用能力的新創團隊，以數位科技的力量促進數位包容及社會共融。

踏入萬物聯網的世代，「數位信任與責任」下的「資安及隱私」更是台灣大哥大特別重視的面向，不僅已於 2020 年將「個資及資訊安全委員會」督導層級提高至獨董，也特別網羅資安專才，全面維護用戶資訊安全及隱私的權益。

「數位新使命」行動開放所有組織參與，所有加入的成員必須公開保證遵守這項倡議行動的四個共同承諾，包括：為發展這項行動之架構做出貢獻、參與架構公開評估流程、並與其他單位合作，協助發展並實現其抱負、將 ICT 產業的正向影響極大化，致力達成巴黎氣候協定及聯合國永續發展目標 (SDGs)。

台灣大哥大與 GeSI 即刻起正式邀請台灣各界領袖加入「數位新使命」行動，共同思考企業如何運用數位科技與創新來打造更好的永續未來。