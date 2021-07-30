補償性買盤出現 國內7月房市交易量成長55%

疫情逐漸受控，房市買氣也隨之回溫，信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 7 月前 28 天成交狀況，7 月房市交易量較 6 月成長 55%，反應市場已經從這波疫情的短期谷底回溫，但仍較去年同期減少約 2 成，尤其 6 月中旬開始，就可感受到買氣明顯升溫。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常突發單一事件對房市影響會量大於價，當事件穩定後，交易量又會回到事件發生前水準，而這波疫情並未讓買方消失，只是延後購屋時間點，因此疫情受控後買氣就逐步回升，當前市場買氣已明顯回升，市場交易量也明顯觸底回升。

以區域表現來看，受疫情影響越大的區域，7 月房市交易量彈升的越為顯著，新北市 7 月房市交易量月增 1 倍，但年減 22%，台北市則是月增 52%、年減 27%，桃園市月增 62%、但年減 2 成，台中市月增近 5 成、但年減 15%，台南市與高雄則先前疫情影響較小，因此彈升幅度不如北部顯著。

7 月全台房市以總價 1000-2000 萬元的住宅，成長幅度最為顯著，尤其新北市吸引首購與換屋型買盤回籠，新北市第一圈成交量明顯增加，包括板橋、永和、三重交易量都月增 1 倍以上，外圍平價區的林口與淡水交易量也較上月翻倍成長。

曾敬德表示，先前受疫情影響，買方減少外出，加上部分社區因看屋不易，成交速度放緩，但隨著管制降級，房市交易量已逐漸回升到疫情前約 8 成水準，後續有機會進一步回升，而政府先前推出的打炒房政策，仍會有效壓抑投機行為，疫情後仍會是自用當道的市場。