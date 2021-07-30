〈敦泰法說〉下半年營收維持高檔 供不應求持續至明年

驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 今 (30) 日召開法說會，董事長胡正大表示，目前客戶需求仍相當強勁，下半年營收估可維持高檔，且由於晶圓代工成本調漲，銷售單價也跟著增加，認為在產能吃緊的前提下，供不應求情形恐延續至明年。

胡正大指出，敦泰目前晶圓代工夥伴共 6-7 家，主要協力廠約 4 家，今年以保障既有產能為主，因此儘管下半年出貨量增加，也不會有明顯的成長幅度。

胡正大補充，各家晶圓代工廠包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TE)、世界先進 (5347-TW) 等，近期皆積極擴產，新產能將在未來 1-2 年開出，敦泰皆會積極爭取。

至於產品組合方面，敦泰目前出貨應用仍以手機為主，占整體比重約 66%，也因現有產能不足，將產能優先提供給高毛利產品，如 FHD 的 TDDI，車用方面也持續強勁推廣跟銷售。

針對 OLED 驅動 IC 發展，胡正大認為，未來 OLED 驅動 IC 將從 2 個 SRAM，縮減為 1 個 SRAM，屆時可讓整個晶片尺寸再減少 3-4 成，為現在發展趨勢，預計未來 1 個 SRAM 將成為主流產品，敦泰現也積極研發，相關產品 2023 年就會放量。