實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄7/29 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1522A 堤維西 08/02 上市增資 07/27-07/29 2550 50.00 50.00 台新 01 07/30 11733 4961 天鈺 08/02 上市增資 07/27-07/29 1700 255.00 255.00 福邦 01 07/30 74269 4171 瑞基 08/03 上櫃增資 07/28-07/30 621 120.00 120.00 富邦 01 08/02 2830 6684 安格 08/05 初上櫃 07/30-08/03 696 88.00 88.00 福邦 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。