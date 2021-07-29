航海王及鋼鐵人外的新勢力：被動元件

萬寶投顧楊惠宇表示，指數自高處回檔 1000 點，籌碼經過換手後再起，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 幾近腰斬後反彈，市場傳出大戶違約交割沸沸揚揚，而鋼鐵因中國禁出口加持護身，燁興 (2007-TW)、彰源(2030-TW)、榮剛(5009-TW) 也有反攻跡象，傳產股有實質獲利，可惜散戶太多、籌碼太亂，動輒 30%、50% 的回檔，散戶在其中衝鋒陷陣，著實辛苦。

各個世紀都有其代表性發明，80 年代的電腦、90 年代的網際網路，而 2000 年後最偉大的發明，當歸智慧手機莫屬，人類一直往前進步，每一個世代都在創新，而在智慧手機後，我們將迎接的是「電動車大時代」。

自從特斯拉在電動車上獲得巨大的成功後，現今幾乎全球各大車廠都在搶進這塊大餅，沒有一家車廠要錯過由燃油變成電力的「關鍵時刻」，畢竟去年全球汽車總銷量 7,797 萬台，年減了 13%，但電動車卻是大幅成長 48%，達到 312 萬台，這個數字當然比起傳統汽車還是天差地遠，但未來 10 年，電動車會以 29％的年複合增長率持續成長，目前有哪個產業會如此快速成長？難怪鴻海 (2317-TW) 動作頻頻積極切入，因為看到了「真藍海」！



萬寶投顧楊惠宇指出，電動車和傳統汽車最大的差別，除了電池外，還有在功能提升及自駕趨勢下，每台車上會增加大量的半導體與感測元件，為的就是讓汽車變的更人性、更聰明。

汽車半導體元件主要為 MCU、功率半導體 (IGBT、MOSFET、二極體)、磊晶等，這些都是很成熟的產業，也是電子產品必備的元件，但在 NB、PC、平板、智慧手機都走到飽和狀態下，沒有什麼太大想像空間，但電動車出現，改變這一切。

電動車對半導體商機倒底有多大？其中 IGBT 將增加 7~10 倍、感測元件由 4 個增加至 19 個，而隨電池模組增加，使用的功率半導體數量將比過去增加 3~5 倍，今年每台新增汽車半導體成長平均增加 16%，未來隨自駕系統更成熟，半導體元件成本將激增 3 倍，電動車儼然就像一台可移動的超大型電腦。

於是到相關的概念股凌陽 (2401-TW)、同欣電(6271-TW)、台半(5425-TW)、德微(3675-TW)、盛群(6202-TW) 都有很亮眼走勢，那麼還有沒有什尚未被發掘的標的？

半導體元件分為主動及被動，MOSFET、二極體等都為主動元件，被動元件功能為保護主動元件安全，雖然身為配角，但卻也是半導體中不可或缺的元件，隨半導體使用增加，也將帶動被動元件的大幅成長。

萬寶投顧楊惠宇認為，以往被動元件要發動，都是由指標國巨 (2327-TW)、華新科(2492-TW) 帶頭，但此次狀況略有不同，指數由一萬八千壓回千點，但 OTC 還守在季線之上，主要在於投信連續買超，讓中小型股活蹦亂跳，此次「大不如小、正不如奇」，非正規的「小奇兵」意外成為市場黑馬。

光頡 (3624-TW) 為光磊 (2340-TW) 轉投資，為全台第一家結合薄膜 / 厚膜製程技術廠，晶片電阻依製程方法不同，分為厚膜及薄膜，厚膜晶片電阻由印刷在陶瓷基板上的厚膜電阻層製成，具一體成型優勢，但精密度較差，而薄膜電阻是用濺射法形成，將電路元件透過引線將被動元件尺寸薄型化，光頡將此兩種技術結合，具技術上優勢。

立敦 (6175-TW) 為唯一上市櫃的鋁箔廠，具寡占優勢，因鋁質電容中鋁占比重高達 60%，鋁價上漲將造成鋁箔上漲，成本增加下鋁質電容也漲價，加上今年所擴充之產能是以毛利較高的電蝕鋁箔為主，讓毛利率從去年第一季 19% 攀升至今年 23%，營收連 8 月站穩 3 億之上，6 月更來到 3.55 億，此數字超越 2018 年高峰的 3.37 億，今年獲利有望突破 2018 年高峰。

華容 (5328-TW) 為國內惟一有掛牌之塑膠薄膜電容廠，塑膠薄膜具耐高壓、性能穩定、壽命長等優勢，但因為受限體積問題，不易導入消費型產品，但在電動車充電椿及太陽能中，則有其適用之處，拜登推基建，電動車、綠色能源皆為其產業領域，第一季獲利己達去年全年標準，今年營運將明顯成長。

其餘越峰 (8121-TW)、九豪(6127-TW) 也符合小奇兵特色，受限篇幅關係，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。立即免費加入楊惠宇粉絲團，立即享有更多個股資訊。

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