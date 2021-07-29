AMD資料中心營收捷報不斷 華爾街：下半年PC市況隱憂恐影響搶市占速度

AMD (AMD-US) 宣布上調全年營收財測、持續看好下半年需求成長後，股價在周三 (28 日) 上漲 7.6% 創歷史新高。華爾街認為 AMD 正在持續吃下英特爾的市占，但下半年 PC 市場放緩，可能會影響奪取市占的速度。

AMD 周二公布第二季財報，執行長蘇姿丰看好第三季資料中心與遊戲仍為主要成長動能，且各項業務有望持續成長，將全年營收成長率由 50% 上修至 60%，意味著有望持續在利潤優渥的伺服器晶片市場搶奪英特爾 (INTC-US) 市占。

AMD 周三上漲 7.6% 至每股 97.93 美元，創下歷史新高。

針對市場關注的資料中心表現，蘇姿丰在電話會議中表示， Zen 3 架構的 Milan 伺服器 CPU 的正在顯著成長， Zen 2 Rome CPU 仍為主要收入來源。第二季雲端客戶需求占比較大，由於雲端客戶 Milan CPU 採用率加速，因此成長速度優於商用市場。

蘇姿丰預期，下半年，Milan CPU 採用率將迅速增加，第三季 Zen 3 銷量將超越 Zen 2，其中主要由雲端高速運算 (HPC) 所帶動，而下半年商用需求成長力道也正在加強。

BMO 資本市場分析師 Ambrish Srivastava 認為，AMD 釋出許多利多並預告業績強勁成長。此外，在英特爾陷入良率麻煩之際，AMD 持續搶奪競爭對手的資料中心市場市占率。

AMD 資料中心營收約占第二季營收的 20%，但並未透露詳細業務表現，Srivastava 認為 AMD 資料中心第二季年增率達 20% 左右，預計全年將維持增長。

大西洋股票分析師 Ianjit Bhatti 表示，AMD 的資料中心業務將受惠於雲端客戶伺服器 CPU 的高需求，超大規模資料中心也開始採用 Zen 系列 CPU，目前新版 Zen EPYC 3 代伺服器 CPU 銷量優於預期。

然而， New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 認為，儘管 AMD 第二季業績強勁，但 Ferragu 對明年 PC 潛在銷售放緩表示隱憂，若屆時電腦景氣放緩，他預測英特爾將利用其新增的製造能力從 AMD 奪回市占率。

Bhatti 也發現下半年 PC 銷售上遭遇困難，晶片短缺仍帶來挑戰，他預計下半年整體 PC 收入將比去年同期成長 20%。