美商務長：美希望減少依賴台灣晶片 對中國祭關稅很有用

週三 (28 日) 《彭博社》報導，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 稱，美國有意減少依賴台灣晶片，可能補貼歐盟等外國晶片製造商，並提到向中國加徵關稅是很有用的。

拜登政府正在為 520 億美元半導體扶植計畫做好準備，同時還在等待國會批准這筆資金，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週三接受彭博社專訪提到，拜登將在政府內部政策討論結束後，決定是否只向總部設在美國的企業提供資金。

雷蒙多表示，美國政府希望減少對台灣半導體的依賴，希望透過 520 億美元半導體扶植計畫，向外國晶片製造商提供補貼，目前地緣政治風險、氣候變遷風險都是考量的因素，但目前尚未有定案。

雷蒙多表示：美國非常依賴台灣半導體 (圖片：AFP)

美國擁有高通、英特爾和 Nvidia 等本土巨頭，晶片設計和智慧財產權仍處於全球領先，但欠缺自我半導體生產能力，幾乎完全依台灣和中國，其中台灣當今已是全球最大的半導體製造基地，其晶圓產能高居全球第一。

雷蒙多表示：「美國非常依賴台灣半導體，而台灣目前是美國的盟友，但地緣政治風險是美國減少對台灣晶片生產依賴的原因之一。」

美國和歐盟 6 月 15 日宣佈成立貿易和科技委員會 (TTC)，協調關鍵科技問題，並將於 9 月底召開首次會議。

雷蒙多稱：「我們將把所有這些都弄清楚，並確保美國能夠掌握供應鏈的所有部分，無論是在美國、還是在盟國當中。」

除了晶片補貼之外，雷蒙多也提到了關稅議題。美國總統拜登今年初上任後，中國持續釋出希望取消川普時期加徵的關稅，但迄今似乎美國仍無意取消加徵關稅。

雷蒙多認為，加徵關稅對美國來說很有用，可能非常有效，因為這能幫助美國創造公平的競爭環境。

雷蒙多稱，關稅有助於應對中國產品的供過於求，如果中國不按規則做事，那麼關稅就有用武之地，看看對中國鋼鐵加徵關稅後，美國鋼鐵產量的增長情況，大家就會發現關稅是有效的。

截稿前，費城半導體上漲 1.93%，暫報 3,278.0 點，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.48%，暫報每股 115.32 美元，英特爾 (INTC-US) 下跌，暫報每股 53.16 美元。

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