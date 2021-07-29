〈紐約匯市〉Fed未提縮減購債時間表 美元走軟 人民幣稍回升

美元對主要貨幣周三 (27 日) 連三日走低，美國聯準會 (Fed) 貨幣政策按兵不動，聲明樂觀，但未對縮減購債設定時間表。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.15% 至 92.324。Fed 聲明發布後，DXY 一度漲至 92.766，之後回貶。

雖然從 Fed 6 月會議以來，美國單日新增確診人數翻為四倍，但是 Fed 周三表示，相信疫苗接種將減緩疫情對經濟的影響，並讓強勁的經濟重啟繼續前進。

在這份與會官員一致通過的聲明中，Fed 透露將繼續討論何時減少每月 1200 億美元的購債計畫，這是未來升息的前奏。

TD Economics 經濟學家 James Marple 說：「聲明暗示官員討論了縮減購債，但除了繼續評估形勢，沒有承諾任何未來計畫。我們認為 8 月底在傑克森洞的央行年會將有更熱烈的討論。縮減購債的相關計畫可能出現在 9 月聲明當中，屆時 Fed 也將更新經濟預測。」

從 Fed 在 6 月會議轉鷹派至今，DXY 一路上漲，迄今約漲 2.3%。

Silicon Valley Bank 分析師 Minh Trang 說，市場在 Fed 會議前略傾鷹派，一些細微的變化證實了這種鷹派槍向。他還說，Fed 對疫情和經濟影響的措辭略為軟化。

英鎊升值 0.15% 至 1.3904 美元，逼近兩周高點，因英國過去七天確診病例下降。

瑞穗經濟學家 Colin Asher 說：「如果在下周英國央行 (BOE) 會議前，(單日)新增病例低於 1 萬例，BOE 立場可能不會像預期那樣謹慎。」

人民幣從周二的三個月低點回升，但反彈幅度不大，中國股市歷經數日大跌後回穩。

比特幣上漲 2.3% 至 40381.88 美元，兩天前曾突破 4 萬美元整數關卡。

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