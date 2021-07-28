關注焦點：

周三：美國 6 月貿易數據 (20：30)

美聯儲利率決議 (深夜 02：00)

周四：美國第二季土 GBP (20：30)

周五：美國 6 月 PCE (20：30)

今日重要經濟數據：

09：30 澳洲第二季消費物價指數 (CPI) 季率 ‧ 預測 + 0.7%‧ 前值 + 0.6%

09：30 澳洲第二季消費物價指數 (CPI) 年率 ‧ 預測 + 3.8%‧ 前值 + 1.1%

14：00 德國 8 月 GfK 消費者信心指數 ‧ 預測正 1.0‧ 前值負 0.3

14：00 德國 6 月進口物價月率 ‧ 預測 + 1.5%‧ 前值 + 1.7%

14：00 德國 6 月進口物價年率 ‧ 預測 + 12.6%‧ 前值 + 11.8%

14：00 英國 7 月 Nationwide 房價月率 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 + 0.7%

14：00 英國 7 月 Nationwide 房價年率 ‧ 預測 + 12.1%‧ 前值 + 13.4%

14：45 法國 7 月消費者信心指數 ‧ 預測 102‧ 前值 102

20：30 美國 6 月國際貿易收支初值 ‧ 前值逆差 881.6 億

20：30 美國 6 月批發庫存初值 ‧ 前值 + 1.3%

20：30 加拿大 6 月消費者物價指數 (CPI) 月率 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 0.5%

20：30 加拿大 6 月消費者物價指數 (CPI) 年率 ‧ 預測 + 3.2%‧ 前值 + 3.6%

20：30 加拿大 6 月央行核心 CPI 月率 ‧ 前值 + 0.4%

20：30 加拿大 6 月央行核心 CPI 年率 ‧ 前值 + 2.8%

7 月 29 日 (星期四)

02：00 美聯儲利率決議

本週要聞：

美國 6 月新屋銷售較前月下降 6.6%，年化總數為 67.6 萬戶

美國 6 月耐用品訂單較前月增長 0.8%

美國 6 月扣除運輸的耐用品訂單較前月增長 0.3%

美國 6 月扣除國防的耐用品訂單增長 1.0%

美國 6 月扣除飛機的非國防資本財訂單較前月增長 0.5%

聯邦住房金融局 (FHFA)：美國 5 月房價較前月上漲 1.7%，較上年同期上漲 18.0%

聯邦住房金融局 (FHFA)：美國 5 月房價指數為 337.4

XAU 倫敦黃金 - 金價陷於爭持，關注美聯儲會議

金價周二走穩，因美元走軟且美國實際收益率重挫，但投資者在美國聯邦儲備理事會 (FED) 會議之前的謹慎態度限制了漲幅，此次會議可能會提供縮減刺激計劃的細節。近幾周來，金價在短暫突破 1,830 美元後，一直陷於窄幅區間，未能利用美國指標公債收益率低迷的機會。美聯儲周二開始的為期兩天的政策會議，投資者正密切關注聯儲如何在不斷加快的通脹與 Delta 變種病毒日益增加的經濟威脅間平衡。

倫敦黃金走勢，隨著美聯儲會議召開在即，謹慎情緒令金價越陷窄幅波動，近日僅大致處於 1790 至 1810 反覆上落波動，估計亦要待至美聯儲公佈結果後金價才會有明顯的突破走向。先看下方的 1790 美元，自上周一以來已見金價多日下試此區，故亦要慎防若後市終見失守，或將延展較顯著的下跌幅度，進一步將會看至 1773 以至 1760 美元，關鍵支撐指向 1750 關口。反觀上方續會關注 1831/33 美元，由於此區為 50 天平均線位置，亦剛好是自 6 月以來累計跌幅的一半，故在短期仍會對金價形成一定阻力，較大阻力將參考 250 天平均線 1842 以及 1850 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

7 月 12 日–1,037.28 噸

7 月 13 日–1,037.28 噸

7 月 14 日–1,034.37 噸

7 月 15 日–1,034.37 噸

7 月 16 日–1,028.55 噸

7 月 19 日–1,028.55 噸

7 月 20 日–1,028.55 噸

7 月 21 日–1,028.55 噸

7 月 22 日–1,028.55 噸

7 月 23 日–1,027.38 噸

7 月 26 日–1,025.64 噸

7 月 27 日–1,025.64 噸

7 月 27 日上午定盤價：1797.15

7 月 27 日下午定盤價：1800.35

倫敦黃金 7 月 28 日

預測早段波幅：1797 – 1805

阻力位：1812 – 1825 – 1832

支持位：1783 – 1775 – 1768

XAG 倫敦白銀 - 銀價受限 25MA，短線續見承壓

倫敦白銀方面，圖表見 10 天平均線剛跌破 25 天平均線，而銀價本周持續受制於 25 天平均線，目前 25 天線處於 25.83 美元，若短期仍未能闖出此區，預料銀價或仍陷於弱勢盤整階段。向上阻力看至 100 天平均線 26.32 及 50 天平均線 26.65 美元。下方支撐料為 24.70 以至 3 月低位 23.76 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

7 月 12 日–17,267.10 噸

7 月 13 日–17,267.10 噸

7 月 14 日–17,267.10 噸

7 月 15 日–17,267.10 噸

7 月 16 日–17,226.74 噸

7 月 19 日–17,451.62 噸

7 月 20 日–17,321.89 噸

7 月 21 日–17,321.89 噸

7 月 22 日–17,275.76 噸

7 月 23 日–17,275.76 噸

7 月 26 日–17,275.76 噸

7 月 27 日–17,275.76 噸

倫敦白銀 7 月 28 日

預測早段波幅：24.60 – 24.96

阻力位：25.40 – 25.75 – 26.20

支持位：24.50 – 24.20 – 23.95

EUR 歐元 - 歐元料正醞釀回升走勢

歐元兌美元走勢，匯價在上周連日下探著 1.1750，但一再能夠力守的情況下，至本周一已呈回升，圖表見 RSI 及隨機指數已自超賣區域回升，歐元目前正挑戰著近月形成的下降趨向線位於 1.1820，若後市可作突破，可望歐元有著較大的反彈動力。倘若以自五月起始的累計跌幅計算，38.2% 的反彈幅度可至 1.1950，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 1.2010 及 1.2070 水平。但另一邊廂，亦要警剔後市一旦意外失守 1.1750，則歐元兌美元又會復見沽壓，向下較大支持料為 2020 年 11 月 4 日低位 1.1602 以至 1.15 水平。

預估波幅：

阻力 1.1820* - 1.1950 - 1.2010 – 1.2070

支持 1.1750* – 1.1602 - 1.1500

JPY 日圓 - 日圓獲避險買盤支撐

美元兌日圓走勢，技術圖表見 RSI 及隨機指數剛自超買區域回落，而 10 天平均線亦已在上周下破 25 天平均線形成利淡交叉，均示意著美元兌日圓尚有下試傾向。下試首個支持先參考上周初險守著的 109 水準，及四月低位 107.46，若相繼下破，料美元兌日圓將開展新一波跌勢。若以年內的累計漲幅計算，38.2% 的回調水準將看至 108.20，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 107.10 及 106 水平。阻力位預估在 25 天平均線 110.50，上周已見匯價有上試著此指標而未有破位，較大阻力則會參考本月初高位 111.65 水平。

預估波幅：

阻力 110.50 – 111.65

支持 109.00 – 108.20 - 107.46 – 106.00

GBP 英鎊 - 風險情緒見回暖，英鎊重新走穩

英鎊兌美元上周回穩，技術圖表可見，隨著 RSI 及隨機指數亦已告上揚，可望英鎊兌美元短線傾向重新走穩。當前向上將以 25 天平均線為關鍵阻力，此前於六月份匯價失守 25 天平均線之後則維持下試，直至上周多日高位仍是受阻於 25 天平均線，若後市終可突破目前位於 1.3825 的 25 天線，將可望英鎊大有機會重踏升軌，其後延伸目標料會甪至 50 天平均線 1.3980 水平。另外，若以這一個多月的累計跌幅計算，38.2% 的反彈幅度看至 1.3830，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.3910 及 1.3990 水平。 而支持位將回看 1.37，進一步參考 250 天平均線 1.3570 水平。

預估波幅：

阻力 1.3825* - 1.3980 - 1.4050

支持 1.3700 - 1.3570

CHF 瑞郎 - 瑞郎料受險避買盤追捧

美元兌瑞郎方面，匯價在六月中旬一度出現連續三日大漲，此後則一直保持於 0.91 水準上方，包括剛在本月中旬的一度回跌亦僅低見至 0.9116，但至今匯價又再復下試，而圖表見 RSI 及隨機指數正處下行狀態，預料美元兌瑞郎短線將有機會再呈沽壓。下方較大支持料為 0.90 及 0.8920 水準，進一步參考一月低位 0.8770。上方阻力將回看近日屢次未能突破的 0.9230，較大阻力則預估在 100 周平均線 0.9385 以及 0.9500 水準。

預估波幅：

阻力 0.9230 – 0.9385 – 0.9500

支持 0.9100** – 0.9000 - 0.8920 – 0.8770

AUD 澳元 - 風險偏好受抑，澳元續呈低位盤整

美元周二稍為喘穩，未有延續周一的挫跌，隨著美聯儲政策會議即將召開，風險偏好普遍受到抑制，由於中國監管部門的打擊範圍擴大，澳元走勢則陷於遲滯。雖然機會應該不大，但倘若美聯儲周三會議結束後持鷹派基調，則或會令美元作進一步上漲。故此，在周三晚美聯儲會議之前，投資者不願大舉押注，以待美聯儲會議提供更多美國貨幣政策前景的線索。在其他方面，對 Delta 病毒變體傳播的擔憂以及中國股市的緊張情緒打壓著市場風險偏好，令至澳元走勢亦受到抑制；而本身在澳洲，市場人士亦擔心這進一步的限制措施將破壞該國的經濟復甦。新南威爾士州周二表示，單日新增病例數激增至 16 個月峰值，這個人口最多的州將實施更嚴格的封鎖限制或延長封鎖期。

澳元兌美元自六月中旬以來維持著拾級而下的緩跌走勢，直至上周早段才在 0.73 水準附近獲見支撐，但之後未見有較明顯的反彈，僅窄幅爭持於 0.74 下方區間。而在此段期間澳元走勢均見受壓於 25 天平均線，目前位於 0.7460 水準，換言之，若匯後市可上破此區，才可望澳元有著明確反彈的傾向。若然以過去兩個多月約六百點的累計跌幅計算，38.2% 的反彈水準為 0.7520，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別看至 0.7590 及 0.7660。至於下方先會留意 200 周平均線 0.7230，更重要的支撐位矚目於 0.70 關口，在去年 10 月一直力保不失，若後市再而攻陷此區，有機會見澳元將延伸較大規模之挫跌，下一級暫先預估在 0.68 水準。

預估波幅：

阻力 0.7400* - 0.7460** - 0.7520 – 0.7590

支持 0.7230 – 0.7000 – 0.6800

NZD 紐元 - 紐元再呈下探傾向

紐元兌美元走勢，隨著 RSI 及隨機指數再復走低，倘若匯價在後市跌破本周低位 0.6880 水準，或見紐元將迎來一波較顯著的跌勢。以近月 180 點盤整幅度作延伸計算，向下技術目標可看至 0.6740，進一步將參考 100 周平均線 0.6675。另外，若果以自 2020 年 3 月起始的累計漲幅計算，38.2% 的回調幅度為 0.67 水準，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 0.6465 及 0.6230 水平。至於阻力位料為 250 天平均線 0.6990 及 0.71 水準。

預估波幅：

阻力 0.6990 - 0.7100*

支持 0.6880* - 0.6740 – 0.6675

CAD 加元 - 技術面轉強，加元料見重新走穩

美元兌加元走勢，技術圖表見 RSI 及隨機指數正自超買區域回落，而匯價於本周在 1.28 關口遇阻後正掉頭回落，估計美元兌加元短線有繼續走低的傾向。較近支持料為 1.25 以及 25 天平均線 1.2350 水準，在近月來匯價亦一直守於 25 天平均線上方，故要慎防若後市失守，跌勢料顯著加劇，下一重要支撐將繼續留意 1.20 關口。至於向上阻力將參考 1.28 以至 1.30 關口。

預估波幅：

阻力 1.2800*– 1.3000

支持 1.2500 - 1.2350 – 1.2000*

CL 紐約期油 - 油價持穩，疫情擔憂和供應趨緊的影響相抵

油價周二在美國庫存數據公布前持穩，投資者擔心全球需求可能受到新病例數激增的影響，儘管供應趨緊且疫苗接種率提高。美國石油協會 (API) 將於周二公布庫存數據，美國能源信息署 (EIA) 將於周三公布報告。美國原油期貨 (WTI) 下跌 0.26 美元，跌幅 0.4%，結算價報每桶 71.65 美元。由於新病例數上升，美國針對西班牙和葡萄牙發布旅行警告。國際貨幣基金組織 (IMF) 周二維持其對 2021 年全球經濟增長 6% 的預估不變，上調了對美國和其他富裕經濟體的預估，但下調了對一些正在苦苦應對新冠感染激增的發展中國家的預測。儘管石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟友組成的 OPEC + 聯盟決定提高產量，但全球石油市場預計仍將出現短缺。

技術圖表所見，近日油價在高位盤旋，但尚見受制於 72.50 美元，而 RSI 及隨機指數正自超買區域回落，需慎防短線有調整風險。下方支持料為 50 天平均線 70.45，下一級看至 100 天平均線 66.60 及 65.20 美元。阻力位先留意 25 天平均線 72.60 及 73 美元，下一級直指 75.50 美元。

預估波幅：

阻力 72.50/60 – 73.00 – 75.50

支持 70.45 – 65.60 – 65.20

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)