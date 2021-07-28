投審會點頭 核准台積電南京廠28奈米擴產計畫

經濟部投審會今 (28) 日召開委員會議，共通過 8 項重大投資案，其中，投審會核准半導體晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 南京廠 28 奈米製程投資案，將有助緩解全球車用晶片短缺問題。
投審會表示，台積電為緩解全球晶片短缺並確保競爭優勢，提出南京廠擴產計畫，將在既有一座 16 奈米製程的 12 吋晶圓廠中，進行 28 奈米製程產能擴充，考量未涉及增加股本投資，加上屬成熟製程，因此同意台積電南京廠擴產案。
投審會進一步指出，台積電也提出強化實體廠區、資訊存取等智慧財產權保護措施，並將在未來三年每年投資台灣新台幣 6000-6500 億，持續以台灣作為最主要生產據點。
投審會今共通過 8 項投資案，分別為僑外投資 1 件，金額達新台幣 23.1 億元；對外投資 3 件，金額達 29.61 億美元 (約新台幣 823.31 億元)；對中國大陸投資 4 件，金額則為 1.33 億美元 (約新台幣 36.75 億元)。
除台積電外，投審會也通過台郡 (6269-TW)、長興材料 (1717-TW)、台灣人壽赴中國投資計畫，至於對外投資方面，也核准環球晶 (6488-TW) 透過控股公司收購德國世創、瑞昱 (2379-TW) 擴大 IC 研發銷售業務、南亞 (1303-TW) 增資一般投資業務等。
僑外投資方面，投審會通過盧森堡商達爾增資台灣分公司，並加碼對轉投資敦南增資，用於從事電子設備、半導體設備、晶片等電子零組件研發及製造。