聯發科Q3旺季不旺 外資看好兩因素推升後市動能向上

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 釋出第三季展望，單季營收最多季增 5%，形同寫下最淡旺季，今 (28) 日股價大跌超過半根停板；不過外資最新報告仍看好，聯發科將受惠 5G 滲透率提升，加上明年旗艦單晶片如期問世，有利毛利率向上，對前景普遍給予正面評價，目標價最高維持 1740 元。

聯發科預估第三季營收約 1257-1319 億元，季增 0-5%，估創 11 年來最小季增幅，形同是最淡旺季；並同步宣布上調今年營收年增幅至 45%、約達 4671 億元，以第三季財測中位數 1288 億元推算，第四季營收約 1046 億元，季減幅將達 19%，下半年旺季不旺、淡季卻更淡。

過去一周全球大廠包括德儀 (TXN-US)、博通 (AVGO-US) 等，皆發布第三季財測，不過，由於兩家展望皆與第二季相差不遠，市場擔憂今年晶片出貨高峰期已過；而聯發科公布第三季財測，也印證今年第三季恐成近年來最淡的旺季，主要原因是受限產能供給。

美系外資認為，聯發科調高今年營收展望，加上晶片報價維持競爭力，且明年旗艦單晶片將如期問世，單價也高出天璣 1000 達 6 至 8 成，明年對聯發科營收貢獻上看中高個位數，對毛利率推動更大。

另一家美系外資表示，聯發科年底將推出的 4 奈米旗艦天璣 2000，將獲更多中國 OEM 廠青睞，且 5G 在新興市場滲透率提升，可望帶動聯發科營收在 2 年內實現 200 億美元里程碑。

歐系外資指出，受惠 5G 滲透率將持續提升，且目前海思限制仍存在，聯發科還有許多積極因素，可抵銷高通競爭及疫情後的家庭消費趨緩情況。

聯發科第三季營收季增幅不如預期，第四季衰退力道更大，下半年形成旺季不旺，且淡季可能更淡的情況，今 (28) 日股價開低走低，大跌超過半根停板，一舉摜破五日線與月線。

