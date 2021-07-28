櫻花上半年稅後純益4.99億元年增57% EPS 2.28元

台灣櫻花 (9911-TW) 今 (28) 日公布最新財報，上半年稅後純益 4.99 億元，創同期新高，年增 57.48%，每股純益 2.28 元，主要受惠疫情後宅經濟發酵及年初幾波寒流助攻，高階數位熱水器、油煙機、瓦斯爐等銷售暢旺。

櫻花第二季營收 16.94 億元，毛利率 36.16%，季減 2.33% 個百分點，年減 0.52 個百分點，稅後純益 2.06 億元，季減 29.48%，年增 34.99%，每股純益 0.94 元。櫻花上半年營收 36.15 億元，毛利率爲 37.4%，年減 0.51 個百分點，後純益達 4.99 億元，創歷史同期新高，年增 57.48%，每股純益達 2.28 元。

上半年獲利方面，櫻花指出，原預期將受原物料及運費上漲影響增加成本，但台灣櫻花在高階廚衛電產品銷售佔比持續推升下，毛利率仍維持 37% 以上水準，加上中國市場今年疫情趨緩消費復甦，轉投資櫻花中國獲利預期將較去年同期大幅躍升，台灣櫻花上半年營收及獲利成長率雙雙大幅成長。

展望下半年，櫻花表示，將持續各項事業佈局，在越南市場方面，透過取得當地代理商 Mekong 公司 55% 股權，預計 7 月起正式成為台灣櫻花子公司，未來雙方將共同合作深耕及拓展越南廚電市場，預期轉投資效益自 2022 年起開始發酵，每年預估可為櫻花挹注 2-3 億元業績。

淨水市場方面，櫻花指出，第三季將持續推出淨水器新品，並於下半年持續佈點「Sakura Water 淨水專櫃」，截至上半年已累計展櫃 240 家，預計下半年再展櫃 60 家。

整體廚房方面，今年全省廚藝生活館開始啟動四代店改裝計劃，透過店格型態改變、服務體驗軟硬體升級，帶給顧客更佳的消費體驗，藉以提升來客數，增加生活館銷售動能。櫻花表示，80 家三代店預計分兩階段完成升級為四代店，今年底前預計完成 40 家，並於 2022 年全數完成升級。

櫻花指出，6-7 月雖受國內三級警戒影響，零售店面通路來客減少，影響業績成長趨緩，但預期在第三季疫苖開始大規模施打後，整體經濟將逐步反彈。法人預估，第四季傳統旺季時，櫻花廚衛電器業績有望受惠報復性消費而大幅躍升，加上櫻花去年開始佈局的淨水產品及櫻花家居開始發酵，挹注營收成長動能，2021 年全年營收、獲利有望大幅成長，再創歷史新高。