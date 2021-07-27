上半年發明專利申請統計出爐 台積電首破千件居冠

經濟部智慧財產局今 (27) 日公布上半年專利申請統計，合計受理 3 種專利申請 35264 件、商標申請 46379 件，分別年增 4%、7%，其中，本國法人發明專利申請數續由台積電 (2330-TW) 奪冠，件數也首破千件，達 1263 件，創歷史同期新高，外國法人則由高通 (QCOM-US) 以 454 件排名第一。

智慧局表示，上半年本國企業發明專利件數達 7650 件、年增 17.9%，台積電續居榜首，件數也突破千件，友達 (2409-TW) 申請件數居次，達 225 件，三、四名則為瑞昱 (2379-TW)、宏碁 (2317-TW)，第五名則由南亞科 (2408-TW)、英業達 (2356-TW) 並列。

外國法人中，智慧局指出，高通 () 上半年以 454 件發明專利續居首位，二、三名則由應用材料、三星電子拿下，若以地區別來看，以日本申請 6044 件發明專利為最多。

大專院校及研究機構發明專利方面，智慧局指出，國立陽明交通大學上半年以 59 件發明位居首位，國立成功大學、國立台灣大學則各以 52、46 件分居二、三名；工研院則以 101 件申請續居研究機構第一，其次則是中央研究院、紡織所。

商標申請方面，智慧局統計，上半年共受理 46379 件，年增 7%，其中本國人申請件數 35048 件，創歷史新高，外國人商標申請也同步成長，達 11331 件，年增 7%。

上半年設計專利則以巨鎧 59 件最多，其次則是宏碁 45 件，聯府塑膠、宏達電 ()、至寶 () 也入列前五名。