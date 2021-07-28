力拓集團上半年純益飆新高 宣布派息91億美元

因中國需求旺盛帶動鐵礦砂價格飆漲，力拓集團 (Rio Tinto Group) 週三 (28 日) 公布史上最佳的半年度獲利，豐富的現金回報讓該公司決定向股東支付 91 億美元股利。

力拓表示，上半年營收報 330.8 億美元，年增 71%，純益年增 271%，至 123 億美元，較 2020 年全年獲利表現高出 25 億美元。

力拓宣布將配息 91 億美元，包含 61 億美元的普通股息和 30 億美元的特別股息，總額高出去年全年向股東發放的股利。

鐵礦砂一直是力拓的成長主力，佔純益比重將近 85%，中國強勁需求在 5 月將鐵礦砂價格推升至每噸 233 美元以上的歷史新高，儘管價格增長已稍微放緩，仍保持在每噸 200 美元左右，較 12 個月前高出近 90%。

既使獲利飆高，力拓上半年營運仍遭遇不少挫折，除了疫情導致勞力短缺，衝擊蒙古的銅礦和澳洲鐵礦砂的開發項目，力拓的銅產量也因此下滑。

然而，BMO Capital Markets 分析師 Alexander Pearce 認為，力拓發放股利的消息為同業開啟良好先例，英美資源集團 (Anglo American)、必和必拓 (BHP)、淡水河谷 (Vale) 與嘉能可 (Glencore) 預計將在下個月公布令人驚豔的業績與現金流量。

依據產量和大宗商品價格進行預測，普華永道 (PwC) 預計，2021 年全球前 40 大礦業公司的稅後純益將達 1180 億美元，年增 68%。