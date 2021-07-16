高盛：高需求推動 鐵礦砂牛市不會很快結束

投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 表示，鐵礦砂的牛市已經持續兩年多，而且不會很快結束。

高盛基本金屬和大宗商品研究主管 Nicholas Snowdon，在新加坡國際黑色金屬周論壇上表示，目前鐵礦砂的需求強烈，而庫存很低，預計一直要到 2023 年或 2024 年，才會回到一個更「舒適的位置」。

Snowdon 認為，這輪牛市始自 2019 年，巴西礦業巨頭淡水河谷因布魯馬迪尼奧 (Brumadinho) 大壩災難，出現的供應危機。這座水壩倒塌的災難發生後，鐵礦砂價格飆升。

中國基準鐵礦砂期貨今年創下歷史新高。北京時間周五 (16 日) 下午 3 點，大連交易所鐵礦砂 9 月交割期貨合約報 1241 元人民幣 (192 美元)，上漲 1.88%。

Snowdon 表示，對製造鋼鐵的原材料鐵礦砂的需求一直很強勁，而且這種趨勢似乎會持續到明年。與此同時，中國鋼鐵需求增長出現連續 3 年上行。

他認為，高於趨勢的需求增長率，可能會持續至 2022 年，部分原因是鋼鐵將是建設綠色基礎設施的重要原材料。

在供應方面，他表示供應增長沒有對高價格做出反應，生產商在資本支出方面一直很自律。他補充說，只有當需求增速放緩時，價格才會回落。

「目前，它看起來是一個非常緊張的市場，有非常強大的供應需求支撐，而且需求增長率仍然強勁。」

Wood Mackenzie 鐵礦砂研究主管 Rohan Kendall 也表達了同樣的看法。他主張，鐵礦砂價格難以持續位於每噸 200 美元以上，但可能會看到價格保持在每噸 150 美元左右，由歷史標準衡量，這一價格仍非常高。