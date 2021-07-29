PS5全球銷量突破1000萬台 創歷代PS主機最快紀錄

索尼集團 (Sony Group)(6758-JP) 子公司、索尼互動娛樂 (Sony Interactive Entertainment，SIE) 28 日 (週三) 表示，新一代電玩主機 PlayStation5(PS5) 去 年 11 月推出至今，全球累計銷量正式突破 1000 萬台， 銷售速度超越 2013 年推出的 PS4，以最快速度達成 1000 萬台的里程碑。

PS5 全球累計銷量在 7 月 18 日正式突破 1000 萬台，前後只花 8 個月。當年 PS4 花了 9 個月突破 1000 萬台。

PS5 的資料讀取速度約比 PS4 快上 100 倍，在遊戲關卡轉換的時候不會暫時停頓，整體表現優於 PS4。加上伴隨著疫情而來的宅經濟，都帶動 PS5 的銷量。

不過 PS5 也面臨著半導體等零件短缺的問題。SIE 執行長 Jim Ryan 表示，全球市場的 PS5 主機仍供不應求，目前改善庫存水準是第一優先，會努力提升遊戲主機的產能。

PS5 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 共賣出 780 萬台。若與 7 年前 PS4 主機上市不久同期相比，不僅用戶人數更多，每名玩家的平均遊玩時間也更長。SIE 針對 PS5 訂下銷售目標，2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的銷量要達到 1480 萬台，與 PS4 第 2 年的銷售水準相同，2022 年度 (至 2023 年 3 月) 的銷量要超越 2260 萬台，目標創下歷史新高。

索尼集團遊戲業務 2021 年度營業利益預測年減 5% 至 3250 億日圓。雖然 PS5 主機等的硬體銷售暢旺，但是遊戲軟體的開發費用增加，與宅經濟有關的遊戲軟體需求也回落。

依照遊戲資訊網站 VGChartz ，PS5 的全球銷量已經超越 1000 萬台，反觀對手微軟 (MSFT-US) 在同時期推出的新一代 Xbox 主機，截至 2021 年 7 月 28 日的全球銷量還停留在 590 萬台。不過在電玩主機最大市場的美國，PS5 和新款 Xbox 的累計銷量分別為 400 萬及 320 萬台，兩者之間的競爭激烈。