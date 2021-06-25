谷歌與信實集團 在印度合推低價手機JioPhone

印度多角經營的信實集團 (Reliance Industries)(RIL-IN)，該企業總裁、同時也是印度億萬富豪安巴尼 Mukesh Ambani，公開了與美國谷歌 (GOOGL-US) 合作的智慧型手機「JioPhone Next」，瞄準印度國內首度購買智慧型手機的客群。

安巴尼在 6 月 24 日的年度股東大會上表示，「價格極度低廉的 4G 智慧型手機是不可缺的」。JioPhone Next 所使用的手機作業系統，是以安卓系統 (Android) 來做為基礎、並依照需求來進行了若干調整。

谷歌母公司 Alphabet 的執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 在 24 日當天也透過遠距方式參加了信實集團的股東大會，他表示 JioPhone 是為了印度所研發出的產品，上頭具備了翻譯功能、語音輔助功能，還搭載了性能強大的相機鏡頭。

安巴尼和皮查伊兩人都沒有透露手機價格，不過在他們言詞當中也都暗示著、該款手機將讓人見識到前所未見的低廉價格。JioPhone Next 目前預定在 9 月 10 日的時候上市。

Jio 是印度當地最主要的電信公司，在語音通話及數據服務的用戶人數、共超過 4 億 2300 萬人。

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