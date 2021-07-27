〈財報前瞻〉亞馬遜Q2預計營收井噴 動能是否延續成市場焦點

市場越來越期待亞馬遜 (AMZN-US) 週四發布 F2021 第二季 (6 月一季) 井噴式業績，但隨著經濟完全重啟，該公司火燙的成長率是否會降溫也引起市場部分擔憂情緒。

亞馬遜先前估計，營收介於 1100 億至 1160 億美元，營業利益在 45 億至 80 億美元之間。華爾街預期共識為營收 1154 億美元，營業利益 78 億美元，EPS 12.28 美元。

亞馬遜營收成長的預期背後是有原因的。首先，這有跡可循。亞馬遜自去年春季疫情開始以來，每一季都超過預期。華爾街估計亞馬遜的電商和 AWS 雲端運算業務都將強勁成長，且近期 Snap (SNAP-US) 和推特 (TWTR-US) 爆炸式的成長也表明了亞馬遜可能也會公布遭低估的廣告業務加速成長。

Wedbush 分析師 Michael Pachter 寫道，亞馬遜的獲利能力應可持續改善，因為亞馬遜的營業費用增加速度比營收緩慢。他認為 AWS、廣告和履行業務應該都可提供穩定的利潤成長，因為亞馬遜的 Prime 會員服務推動零售營收成長。

Pachter 預計，2021 年亞馬遜的營收成長率將從去年的 38% 放緩至 27%，但這仍高於疫情爆發前 2019 年 20% 的成長率。他重申亞馬遜股票「優於大盤」的評級，以及目標價 4300 美元。

瑞信分析師 Stephen Ju 同樣重申其「優於大盤」的評級，但目標價自 4000 美元調升至 4850 美元。他指出，亞馬遜一直積極投資電商基本設施，且可能更廣泛推出當日送達服務。他寫道，「經過一段時間大筆投資產能後，亞馬遜應該能進入相對豐收的週期。」

Ju 認為，未來營業利潤將擴張，且廣告業務驅動的自由現金流增長速度可能較預期快速。他認為 AWS 的營收預期存在「上行偏差」。

美銀證券分析師 Justin Post 維持「買進」評級，但將目標價自 4360 美元小幅下修至 4350 美元。他反而對亞馬遜之後的狀況有一些擔憂。Post 認為 6 月份的季度業績將符合預期，但下修 9 月季度的預估，因為擔心隨著美國刺激措施消退，以及實體零售店重新開業，亞馬遜的電商業務恐怕迎來一些阻力。

他認為，如果亞馬遜在公布第三季財報時，其第四季財測表現出更正常的成長年率，那麼股價將會有更好的表現。

亞馬遜週一上漲 43.18 美元或 1.18%，收 3699.82 美元。