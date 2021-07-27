〈聯發科法說〉Q3營收季增高標5% 創11年來最小季增幅

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，執行長蔡力行表示，今年半導體產業受供應鏈產能限制，季節性因素不同於往年，預計第三季營收約 1257-1319 億元，季增幅高標為 5%，估創 11 年來最小季增幅，形同是最淡的旺季。

值得注意的是，聯發科此次宣布上調今年營收年增幅至 45%，約達 4671 億元，以第三季財測中位數 1288 億元推算，第四季營收約 1046 億元，季減幅將達 19%，逼近 2 成水準，下半年變成旺季不旺、淡季更淡的走勢。

過去一周全球大廠包括德儀 (TXN-US)、博通 (AVGO-US) 等，皆發布第三季財測，不過，由於兩家展望皆與第二季相差不遠，引發市場擔憂今年晶片出貨高峰期已過，旺季效應不如以往，此次聯發科公布第三季財測，更印證今年第三季恐成近年來最淡的旺季，而主要原因即是受限產能供給。

聯發科第三季財測以美元對新台幣匯率 1 比 28 元計算，營收約 1257-1319 億元，季增 0-5%，年增 29-36%，毛利率 44.5-47.5%，含員工分紅的營業費用率則為 22-26%。

蔡力行指出，聯發科第二季受惠 5G 高階晶片天璣 1000 系列產品放量出貨，帶動手機業績較去年同期大增 143%，且先前推出的天璣 5G 開放架構，也已獲客戶採用並推出終端產品，預期會有更多終端裝置在未來幾個月問世。

針對近來中國 5G 手機市場需求放緩，蔡力行強調，聯發科維持對今年全球 5G 智慧型手機出貨量的預估，規模達 5 億支，較 2020 年成長超過 1 倍；不過，就目前中國 5G 手機占全球過半市場以及上半年出貨量 1.28 億支推算，下半年 5G 手機需求將趨緩。

針對 IoT、Computing 與 ASIC 產品線，蔡力行看好，大尺寸平板、智慧顯示螢幕受惠客戶擴大採用 WiFi 6，加上品牌客戶的真無線藍芽耳機，優化整體 IoT 及 Computing 的產品組合，並預期 WiFi 6 的滲透率將在未來數年加速，ASIC 則隨著交換器晶片專案在下半年量產，也將為營收提供動能。

至於智慧家居產品線，蔡力行認為，全球數位電視需求穩定，高階產品如 4K 電視隨著全球運動賽事帶動需求，提升電視產品組合，連同其他電視相關產品需求也熱絡，預期該產品線成長動能延續至今年年底。

電源管理晶片方面，蔡力行指出，受惠 5G 智慧型手機，電源管理晶片出貨穩定成長，且工業與車用的營收貢獻也持續成長，預計今年相關產品占整體電源管理晶片營收就可達 10%，預期未來將持續強勁成長。