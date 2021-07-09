未受測試廠停工影響 聯發科6月、Q2、上半年營收全寫新高

聯發科 (2454-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收 477.56 億元，月增 15.56%，年增 88.92%，第二季營收 1256.53 億元，季增 16.31%，年增 85.87%，累計上半年營收 2336.86 億元，年增 81.9%；聯發科 6 月儘管受測試供應商降載生產影響，但透過緊急調度產能，6 月、第二季、上半年營收仍全寫新高。

依據聯發科財測，第二季營收估達 1188-1275 億元，季增 10-18%，年增 76-89%，從實際數字來看，第二季營收順利達標，並達原先預估的高標。

展望後市，聯發科認為，儘管中國手機市場有些許雜音，不過，公司客戶產品銷往全世界，隨著歐美地區疫情趨緩，包括 5G 手機、消費性產品等需求可望好轉，仍看好聯發科今年營收成長 40% 以上，並達到毛利率 44-46% 的目標。

至於京元電 (2449-TW) 移工染疫事件，聯發科預期，隨著供應商疫情控制得當，第三季供貨情形將恢復正常，有助公司出貨。

外資則認為，聯發科今年下半年受手機晶片出貨下滑，以及電視 SoC 銷量趨緩影響，成長力道收斂，營收將略低於上半年，約 4500 億元，明年則僅較今年成長約 1 成。