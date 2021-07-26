下一步要登月！貝佐斯願付NASA 20億美元 

藍色起源創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 完成太空旅行後，他的太空夢想仍未止步，週一 (26 日) 貝佐斯稱，他願意付美國國家航空暨太空總署 (NASA) 20 億美元來換取一份「登月合約。」

今年 4 月 NASA 與特斯拉執行長馬斯克的太空探索科技公司 (SpaceX) 簽下 29 億美元 (約新台幣 819 億元) 合約，委託打造重返月球的「人類登陸系統」(Human Landing System)，計畫最快於 2024 年將太空人送上月球。

美國太空人阿姆斯壯登月照片 (圖片：AFP)

貝佐斯週一 (26 日) 致函美國國家航空暨太空總署 (NASA) 表示，他願自掏腰包支付 20 億美元與 NASA 簽訂「第二份」人類登陸系統太空船合約，將太空員送上月球。

貝佐斯稱：「我們相信，為了打造美國太空未來，NASA 現在必須迅速、堅定地重返月球。NASA 需要做的就是利用這個機會。」

貝佐斯還提到：「NASA 應該採用最初競爭戰略，而不是這種單一的方法。如果沒有競爭，合約簽訂時間很短，NASA 將發現自己的選擇有限，因為 NASA 會遭遇錯過期限、設計變更和成本超支的談判。」

與過去的阿波羅登月計畫不同，NASA 目前正為在月球上長期生存做準備，計劃將月球作為登陸火星的踏板，而且日益依賴民營公司達成此計畫。

下一步要登月！貝佐斯願付 NASA 20 億美元 (圖片：AFP)

全球最富有的兩名男性馬斯克與貝佐斯 (Jeff Bezos) 正積極在全球太空競賽當中脫穎而出，奪得政府機構和企業的合約。

繼維珍銀河創辦人、英國億萬富豪布蘭森 (Richard Branson) 完成太空旅行後，亞馬遜創辦人貝佐斯本月 20 日也登上太空，飛越卡門線 (海拔 100 公里處的高度)，寫下民間太空旅行新一頁，對此，馬斯克吃味認為，貝佐斯只到了「太空邊緣」。