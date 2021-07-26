重返校園釋放壓抑需求 今年返校購物季表現可期

在經歷一年多的遠距教學後，隨著部分美國學校要求學生在秋天重返校園，今年返校採購季可望將返校支出推至歷史新高，並提振部分零售股財報。

全美零售聯盟 (National Retail Federation) 和 Prosper Insights & Analytics 近期調查顯示，預計今年返校支出將創下歷史新高，勤業眾信 (Deloitte) 也發布調查指出，今年學生家長的返校採購支出將增長 16%，較近年來平均 1%-3% 的成長率顯著提升。

強勁的返校購物季主要受到幾項原因支撐，其中最明顯的就是壓抑需求。NPD Group 首席行業顧問 Marshal Cohen 首席產業顧問 Marshal Cohen 指出，需求的壓抑時間已將近 2 年，去年因為疫情，家長將新衣、背包、午餐盒等用品的添購行程延後，因此今年他們擁有充足現金可以投入其中。

今年迄今，零售股已漲近 49%，較標普 500 指數高出近 32 個百分點，對於 Target 和迪克體育用品 (Dick’s Sporting Goods) 等零售商來說，若缺乏強勁的返校採購潮，將難以突破去年第 2 財季的銷售成長。

另外，銷售暴增的時機點也會對零售商的表現帶來不同影響，儘管返校購物潮普遍在 8 月達到巔峰，勤業調查結果顯示，家長們可能意識到潛在的庫存限制問題，將今年的採購時間提前至 7 月。

這代表那些在 7 月至 8 月初結束第 2 財季的零售商將提前獲得提振，包含沃爾瑪 (WMT-US)、Lands’ End(LE-US)、Dick’s Sporting Goods(DKS-US) 和 Target(TGT-US)。