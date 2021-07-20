藍色起源完成載人首航 貝佐斯成功飛向宇宙

週二 (20 日) 亞馬遜創辦人、全球首富貝佐斯搭乘自家公司藍色起源 (Blue Origin) 的太空船，完成首次載人太空飛行，為民營太空旅業創多項世界紀錄，包括誕生最年邁、最年輕和最富有的太空人，以及完成首次全自動控制太空飛行、首次無爭議的太空旅遊。

貝佐斯週二 (20 日) 搭乘藍色起源的新雪帕德號 (New Shepard) 一圓兒時太空夢，這是新雪帕德號的第 16 次飛行，但也是藍色起源商業載人太空飛行的首航，當日也是美國阿波羅 11 號在月球表面著陸，完成人類首次登陸月球的 52 週年日，意義相當重大。

貝佐斯兄弟 (右)、馮克 (左一)、奧利佛 (左二) (圖片：AFP)

藍色起源載人首航的乘客除了有亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 外，同行的還有其胞弟馬克貝佐斯 (Mark Bezos) 、美國 82 歲女飛行員馮克 (Mary Wallace Funk)，以及年僅 18 歲的荷蘭富二代奧利佛戴門 (Oliver Daemen)。

貝佐斯從 5 歲開始就夢想上太空旅行，如今如願成為星際玩家。(圖片：AFP)

貝佐斯從 5 歲開始就夢想上太空旅行，週二他一圓兒時夢想飛向太空，飛行前，貝佐斯接受福斯商業新聞網時坦言，他感到非常興奮、充滿好奇，相信這會是一場很棒的太空體驗。

貝佐斯提到：「當我坐上我的座位時，就會知道是什麼感覺了... 我們已經準備好了，設備也準備好了，這個團隊超棒，我對這事情的感覺很好，一同航行的夥伴也覺得超讚！」

事實上，這貝佐斯不是最早到外太空、開發太空旅遊業務、親身體驗的全球富豪，英國億萬富豪布蘭森 (Richard Branson) 本月比他搶先一步。

英國億萬富豪布蘭森 (Richard Branson) 本月搶先貝佐斯飛天。(圖片：AFP)

英國億萬富豪布蘭森 (Richard Branson) 7 月 12 日搭乘自家太空船上後平安返回地球，並稱這次飛行是「畢生難忘的經歷」，但布蘭森的飛行高度是離地表 86 公里的高空，嚴格來說僅是地球中氣層頂部，究竟是不是算真正上太空，仍存在爭議性。

週二藍色起源首場載人旅行挑戰了飛越卡門線，預計整個太空之旅耗時約 11 分鐘，失重體驗持續約 3 分鐘，最終靠降落傘落地。

國際航空聯合會 (FAI) 定義卡門線是海拔 100 公里處的高度，是大氣層與太空的交界。與布蘭森相比，貝佐斯這場太空之旅較無爭議，

新雪帕德號成功升空。(圖片：AFP)

新雪帕德號 (New Shepard) 太空船原訂台北時間 20 日晚間 9 點 (美中時間上午 8 時) 於德州西部沙漠中的一號發射場 (Launch Site One) 升空，但準備時間誤差，發射時間略延 10 多分鐘。

新雪帕德號起飛鳥瞰圖。(圖片：AFP)

該太空船以 3 馬赫速度升空，最高將攀升至 106 公里高，座艙與與推進器分離後，搭乘人員解開安全帶，享受無重力樂趣。

成功飛上卡門線後，貝佐斯和同行乘客透過太空艙巨大窗戶，驚嘆連連地欣賞浩瀚的宇宙美景，並體驗數分鐘的無重力樂趣。貝佐斯不斷呼喊：「這是最棒的一天。」

貝佐斯一行人靠降落傘落地，成功完成太空飛行。(圖片：AFP)

隨後貝佐斯一行人成功返回地球，太空艙藉降落傘輔助順利落地後，貝佐斯、同行乘客和在場媒體群體歡呼，並開香檳慶祝本次成功的太空旅程。

這趟飛行創造了多項世界紀錄，包括誕生最年邁太空人、最年輕太空人、最富有太空人、首次全自動控制的太空飛行、首次無爭議的太空旅遊。

貝佐斯一行人成功返回地球，並締造多項世界紀錄。(圖片：AFP)

全球太空經濟規模持續成長，有鑑於中國等其它國家威脅，美國政府年年擴大編列太空開發預算，從 2019 年的 215 億美元，到 2021 年已增加到 252 億美元。

近期有數據顯示，2040 年太空經濟市場規模有望突破 1 兆美元。未來太空旅行料成為頂級富豪的休閒娛樂選項之一。

截稿前，藍色起源的對手維珍銀河 (SPCE-US) 週二開盤暴跌 7.09%，暫報 30.20 美元。亞馬遜 (AMZN-US) 開盤下滑 0.81%，暫報每股 3,523.44 美元