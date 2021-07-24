股神巴菲特致富的秘訣？1999年他的回答迄今仍有用

1999 年有人問「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 應該怎樣做才能像他一樣富有？迄今約莫 22 年過去，他當時的回答仍對許多人有用。

巴菲特在 1999 年波克夏海瑟威股東大會上分享如何賺到 (他當時的淨資產) 300 億美元，當時 68 歲的巴菲特表示，早點開始投資，複利是投資者最好的朋友。

巴菲特稱，人一生的時間是有限，想活久一點不容易，但越早開始投資越好，如果他 1999 年大學畢業時有 1 萬美元可以投資，他會在選擇投資方向時講究策略。

巴菲特解釋：「我可能會專注於較小的公司，因為我的投資金額較小，在這個領域，有些東西很可能會被忽視。他將開始考察這些小型公司，並以此為基礎。」

巴菲特提到，投資者在尋找有前途的企業投資時，需要自力更生，仰賴自己的知識與直覺，精明的投資者會盡力瞭解自己知道和不知道什麼？並在好機會來臨時非常積極地行動。

巴菲特在 2017 年表示，為了積累財富，投資者應該持續投資 ETF。巴菲特建議投資人持續買進追蹤美國標普 500 指數的低成本指數型基金，這種基金持有指數中的每一檔股票，使其自動分散投資 (風險)。

不過，巴菲特也表示，雄心勃勃地賺 300 億美元是不必要的，資產到了一定中等水準後，這些錢幾乎沒有什麼區別。

高齡 89 歲的巴菲特仍活躍於投資界，週五 (23 日) 彭博億萬富翁指數 (BBI) 顯示，巴菲特為全球排名第十強的富翁，身家約為 1010 億美元。

巴菲特為全球排名第十強的富翁，身家約為 1010 億美元 (圖片：AFP)

2006 年以來巴菲特每年持續賣出手上波克夏股票，捐贈比爾和梅琳達蓋茲等五個基金會，今年 6 月他捐出了 41 億美元。

今年 7 月巴菲特和波克夏副董事長孟格 (Charlie Munger) 受訪時提到，他和孟格一起賺了很多前，但他們真正想要的是獨立，可以自由選擇日常交往的對象，他們認為，這是生活中的奢侈，比其他財富象徵更加重要。

標普全球市場情報及 MarketSmith 的數據指出，今年波克夏 (BRK-US) 單靠投資三檔股票創造了近 375 億美元的利潤，這些股票分別為蘋果 (AAPL-US)、美國銀行 (BAC-US) 和美國運通 (AXP-US)。波克夏將於 7 月 29 日發布最新財報。