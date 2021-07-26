〈房產〉疫情後房價不跌反漲 六都台南漲幅15%漲勢最強勁

台灣本疫情趨緩，下半年建商推案也蓄勢待發，房仲業者統計疫情前後六都房價變化，與疫情爆發前的 2019 年相比，今年六都房價全數上漲；其中台南從每坪 14.5 萬元勁揚至 16.7 萬元，漲幅高達 15.2%，奪下六都房價上漲的冠軍，而台中房價揚升 11% 居次。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，疫情期間六都房價不降反漲，主要原因在於疫情控制穩當，去年疫情爆發至今，台灣僅今年 3 月至今為嚴峻，帶看交易暫緩，但近一年半整體買氣需求仍旺；而游資豐利率低，疫情下各國紓困救市，推高市場游資水位，加上利率仍處低檔，高資產族為求抗通膨，積極出手，將部分資金停泊到房市，助漲房價。

同時，建商在建築成本提高，土地缺乏、價格頻漲，加上營造業缺工缺料，成本大幅提升，新案帶動整體市場價漲，且在房地合一新政，房地合一 2.0 劍指預售屋，部分建商延到成屋再賣，導致市場供給減少，價格易漲難跌。

觀察六都房價漲幅，呈現出「北溫中南熱」的情況，台南甚至短短兩年多就漲了 15.2%。台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，中南部漲勢較北部鮮明，一來是房價基期較低，再來則是近兩年的疫情，雙北人口密度高，社會經濟活動頻繁，因此較為嚴峻，但中南部影響不大，房市熱度延續近年的上升趨勢，締造亮眼漲幅。

陳定中指出，全台六都之一的台南受惠於台積電 (2330-TW) 及相關產業大舉投資南科設廠，房地產能見度大增。由於各大廠家進駐後，可望引進上萬的就業買盤，使周邊房市的價格、買氣節節攀升；且為滿足企業需求，官方還持續推動南科的擴建計劃，並積極建設聯繫南科與市區的北外環快速道路，讓南科一帶充滿發展前景，成為帶動台南市房價的高速引擎。