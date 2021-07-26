〈房產〉內湖潭美街逾900坪廠辦建地擬標售 估每坪突破百萬元

北市內湖科技園區廠辦始終熱門，近期又有安康段潭美街上 914.36 坪土地將釋出，以週邊成交行情推估每坪 100 萬元，標售成交金額將在 9 億元以上，可立即興建廠辦，受託標售的商仲第一太平戴維斯，將在 9 月 17 日開標。

第一太平戴維斯受託辦理台北市內湖區安康段土地公開標售，標的位於內湖區安康段，坐落於潭美街上，土地面積 914.36 坪，土地使用分區為科技工業區 A 區 (特)，建蔽率與容積率為 50% 與 215%，基地方整，可立即開發興建科技廠辦，基地正是位於安美街的統振 (6170-TW) 企業總部的後側。

第一太平戴維斯指出，本次標售的安康段土地，周邊有多棟金控總部的後勤辦公樓、金融業機房大樓與電信業 IDC 機房大樓，長虹 (5534-TW) 與興富發 (2542-TW) 的廠辦建案也在規劃或興建，其中威剛科技 (3260-TW) 更已購入即將完工的長虹雲端大樓 11 個樓層，將取代現有的中和總部。

第一太平戴維斯資深協理陳逸鴻表示，本案除可快速連結國道一號，也鄰近規劃中的民生汐止線 SB09 站，交通機能可望進一步提升。土地面積超過 900 坪，最大開發量體可達 5000 坪，相當適合打造企業總部。

第一太平戴維斯統計，截至目前為主，今年大型工業土地、廠房、與廠辦交易累計達 680 億元，比去年同期成長 18%；其中以廠辦交易為大宗，達到 274 億元，交易總額比去年同期成長 1 倍以上，包括科技業、保險業以及專業投資機構都相當積極。廠辦交易熱區方面，將近 5 成集中在台北市 (127 億元)，特別是內湖科技園區，其次則為新北市與新竹，分別達 67 億元與 56 億元。

這股科技業與軟體業帶動的廠辦商機，吸引不少開發商目光，包括國揚 (2505-TW)、長虹、興富發、京城 (2524-TW) 與寶徠建設 (1805-TW) ，都積極透過購置土地或與地主合建方式，擴大在工業廠辦市場布局與掌握企業包棟的機會。工業廠辦交易最熱絡的內湖科技園區，由於西湖段與文德段的開發率都超過 9 成，已趨近飽和，建商獵地焦點逐漸移往南邊的舊宗段、潭美段及安康段，該區新廠辦行情來到每坪 45- 60 萬元之間。