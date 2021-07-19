〈房產〉北市捷運商圈周邊東湖站交易熱 唯一單價低於50萬元

捷運是雙北市民日常倚賴的主要動線，房仲業者統計去年 6 月至今年 5 月雙北市捷運商圈周邊 800 公尺內的住宅交易，排名雙北市各 5 大熱門交易捷運商圈，北市第一爲「西門站」周邊，而交易量第二名的「東湖商圈」，是在排名中唯一平均交易價低於於每坪 50 萬元的捷站商圈。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，過去一年在疫情影響下，國內外旅遊觀光客減少，以往依靠觀光客為主的商圈受衝擊較大，反而是在地商圈在民眾不敢遠距離移動的情況下，商圈人流並不輸給知名商圈。但現階段商圈整體來說仍是不如以往，因此不少房東相繼減租，與店面業者共體時艱。不過，仍是有不少業者看好未來商圈復甦的機會，趁著這波疫情危機入市由租轉買，或是進駐知名商圈，讓商圈周邊仍是有一定的交易熱度。

日系藥妝店也轉租爲買進駐捷運東湖商圈。(鉅亨網記者張欽發攝)

台北熱門捷運商圈排名第一的是鄰近西門町商圈的「西門站」，以 225 件交易量奪冠，平均單價為 57.1 萬元。陳金萍說，在疫情影響下，以觀光客為主的西門町商圈受到不小的衝擊，但仍有日本知名品牌進駐以及遠百寶慶店重建等利多消息，讓不少民眾認為疫情僅是短暫的波動而已，持續看好西門町商圈長期的發展。由於西門町商圈從前就相當興盛，因此周邊相當多屋齡較高的大樓及華廈，大多僅需 4-5 字頭就可以購得，是在北市中相較親民的房價。另外，近期也有不少都更物件陸續開賣，但新大樓房價也相對較高，有興趣的民眾，建議準備較高的預算。

交易量排名第二的為鄰近東湖商圈的「東湖站」，交易量為 207 件，住宅平均單價為 49 萬元。陳金萍表示，東湖商圈是位於內湖區的在地商圈，在地民眾的依賴性相當高，北市今年首筆「億元店面」便是坐落於此。而東湖商圈由於距離台北市中心較遠，房價也因此較為親民，不過在周邊內科就業機會以及成熟商圈的支撐下，剛性需求相當強勁，使周邊住宅交易量排行第二。

交易量排名第三的為鄰近景美商圈的「景美站」，交易量為 179 件，住宅平均單價為 55.1 萬元。景美商圈是位於文山區的在地商圈，除了成熟的商圈之外，學區方面有額滿學校常見名單的景興國中小，再加上優質且便利的生活環境，以及 5 字頭的房價較鄰近的中正區親民許多，頗受小資族的青睞。

新北市熱門捷運商圈排名第一的則是鄰近府中商圈的「府中站」，以 356 件的交易量勝出，平均單價為 43.7 萬元。陳金萍表示，府中商圈位於板橋區的蛋黃地段，為新北市的知名商圈，不少鄰近地區的民眾都前來逛街購物，並且府中站距離市場、夜市也十分接近，其中黃石市場正在改建成多功能市場大樓，預期 2024 年可以完工，讓周邊生活機能更上一層樓。在房價方面，府中站周邊住宅平均單價相較於鄰近的板橋站親民許多，並且總價在千萬內的案件也不少，是首購族的好選擇。

另外，新北市房價最親民的熱門捷運商圈宅，則是鄰近新莊廟街商圈的「新莊站」，交易量為 303 件，平均單價為 37.2 萬元。陳金萍說明，新莊廟街歷史悠久，是新莊的舊市區，雖說生活機能完整，但周邊部分巷弄較為狹小，屋齡也較高，不過房價相對較為親民，對於重視生活機能的民眾，新莊站周邊的確是性價比相當高的區域。

陳金萍指出，商圈周邊雖然生活機能豐富，但道路通常比較壅塞，環境也較為吵雜，若是喜歡寧靜生活的民眾，仍要審慎考慮，或挑選與商圈有一段距離的物件，既能享受到商圈帶來的生活機能，也可以不受到商圈的環境影響。