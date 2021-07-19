〈房產〉房市交易熱 上半年台南平均去化天數77.2天最快

今年上半年房市交易暢旺，住商機構統計旗下加盟店上半年成交天數發現，台南市平均 77.2 天成為賣最快區域，全台平均銷售天數 95.2 天，為房地合一上路以來最短天數。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，上半年交易熱潮雖然因疫情戛然而止，但先前趕房地合一稅的交易湧現，加上熱錢挹注，縮短買賣雙方的議價期間。

綜觀 2016 年以來上半年銷售天數，直到 2019 年全台平均都在 100 天以上，2020 年開始低於 100 天，今年上半年 95.2 天更創房地合一上路以來最短天數，今年六都銷售天數最短為台南市跟新北市，台南市平均售屋天數 77.2 天，新北市 89.8 天是第二快都會區，高雄市銷售天數 91.6 天位居第三，桃園市 92.8 天，台中市 109.1 天，台北市售屋費時最久，平均需要 125.5 天。

郎美囡分析，台南、新北近年分別受惠企業設廠、擴建，以及重劃區議題，其房價門檻相對鄰近都會區低，有利帶動當地買氣，近幾年不少投資型買方進駐，上半年趕房地合一 1.0 出脫手上不動產，且市場資金動能強、利率維持低檔，買賣雙方議價磨合期縮短，銷售天數也創低點。

至於台北市房屋單價、總價偏高，雖然台商及資金回流有助於去化高總價房屋，不過這類型物件的買方觀望期長，且台北市以外的區域選擇多元，買方多方比較的思維下，拉長了下決定的時間。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，南部有科技園區、大廠、建設等話題，不動產價格相對中、北部低，吸引資金進駐，但長線仍需評估基本面有沒有到位，若有打算進場的購屋人，應多方評估比較。