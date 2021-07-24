鄭州水患、鴻海股東會、外銷訂單連16紅 本周大事回顧

中國河南連日豪雨，造成台商重鎮之一的鄭州災情嚴峻，其中鴻海鄭州廠為蘋果 iPhone 組裝重鎮，也引發外界關注下半年新機備貨是否受到衝擊，台塑王家則拋出震撼彈將全面退出經營第一線，林文淵也將台化董事長交棒給副董洪福源，東奧則睽違一年時間，在周五 (23 日) 正式開幕；以下是本周大事回顧：

鄭州水患衝擊蘋鏈 新機備貨旺季添變數

中國河南省連日暴雨，鄭州災情頻傳，而鴻海鄭州廠是蘋果 iPhone 生產重鎮，約占全球半數產能，雖然鴻海第一時間強調廠區正常營運，董事長劉揚偉也在股東會表示鄭州水災對全年營運影響有限，但業界擔憂，在陸、空運輸受阻下，恐影響鄭州後續物料及人力進出，衝擊新 iPhone 備貨旺季。

而除鴻海外，鄭州也是台商重鎮之一，矽晶圓廠合晶表示，鄭州廠生產未受影響，但後續交通仍需追蹤評估，統一企業轉投資鄭州廠生產也維持正常、人員工平安；石英元件廠泰藝電子則因鄭州停水、停電，廠區呈現停工狀態。

鴻海劉揚偉：下半年展望樂觀 要當電動車產業火車頭

鴻海周五 (23 日) 召開股東會，面對股東關心的營運展望，董事長劉揚偉表示，下半年展望樂觀，鄭州大水、缺料影響看起來對業績影響都不大；中長期來看，2025 年毛利率 10% 的目標不變。

電動車 (EV) 布局方面，劉揚偉指出，將全力深化 EV 軟硬體相關佈局，成為產業火車頭外，因應國際上的區域製造趨勢，除了會持續拓展全球製造，推動海外短鏈整合外，也會在當地尋找出海口，並透露 MIH 聯盟平台，已吸引近 1800 家廠商加入。

台塑王家退出第一線經營 台化王文淵卸任董座、副董洪福源接棒

台化周五 (23 日) 召開股東會，台塑企業總裁暨台化董事長王文淵開場致詞時即拋出震撼彈，會中宣布，今年是最後一次以董座身分主持股東常會，正式宣布今天將在董事會卸下台化董事長職務，交由專業經理人擔任，他並將股東會交給副董洪福源主持。

而洪福源接任台化董事長後，台塑企業四大公司包括台塑、南亞、台塑化等，將全數交由專業經理人經營，也象徵台塑集團王家正式退出經營第一線。

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東元父子之爭落幕 黃茂雄陣營拿下 2/3 席次、邱純枝續任董座

東元周五 (23 日) 召開股東會，全面改選 11 席董事，最終由黃茂雄陣營拿下 4 席董事、4 席獨立董事席次；黃育仁陣營則拿下 3 席董事席次，會後東元也召開董事會，如外界預期，由邱純枝續任董座。

展望未來，邱純枝表示，集團未來將聚焦在機電、能源及空調三大領域，並啟動組織改造，全力推動智慧製造、智慧能源及智慧生活的長遠發展，至於對新董事會未來運作，將以平常心對待，期望董事能放下個人和家庭思維，只要新任董事屏除原先框架和想法枷鎖，秉持誠信原則來溝通，董事間達到共治並不困難。

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國內疫情趨穩 7/27 至 8/9 疫情降為二級警戒

疫情指揮中心指揮官周五 (23 日) 宣布，自 7 月 27 日至 8 月 9 日調降疫情警戒標準至第二級，但全國仍須遵守六大通案性原則，外出除飲食外全程配戴口罩，集會活動人數上限室內 50 人、室外 100 人，婚宴、公祭可開放，但歌廳、酒店等休閒娛樂場所仍須關閉。

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東京奧運開幕登場 不開放觀眾 200 億美元成本難回收

延期一年的東京奧運在周五 (23 日) 正式開幕，然而疫情與 Delta 變種病毒的威脅下將不會開放觀眾入場，加上民眾的反對聲浪，原先奧運帶來的商機變危機，東奧 200 億美元舉辦成本不只無法回收，還須承受更龐大的赤字。

不過受東京疫情持續惡化，在開幕前夕多名東奧參賽選手及工作人員染疫，東京奧組委首席執行官武藤敏郎 (Muto Toshiro) 日前也曾表示，不排除最後一刻取消奧運的可能性。

高端新冠疫苗取得緊急使用授權 最快 8 月小量供應

衛福部食藥署 (TFDA) 周一 (19 日) 宣布，高端疫苗新冠疫苗中和抗體與血清反應比率均超過標準，核准通過緊急使用授權 (EUA)，預計今年 8 月可開始小量供應，高端表示，取得緊急使用授權後，將積極展開海外布局，加速海外三期臨床，並同步與對疫苗有興趣的國家展開協商。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於高端產能相對小，目前可提供的疫苗數量也較少，預期最快 8 月少量供應，後續待高端製程放大後，再隨時因應市場需求。

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凌陽車用晶片近兩月已獲利 下半年將再調漲售價

凌陽周二 (20 日) 召開股東會，董事長黃洲杰表示，車用晶片經過多年耕耘已放量出貨，且也連續兩個月轉盈，下半年受到晶圓代工、封測成本走揚，將再度針對晶片價格調漲售價，毛利率估可維持 50% 高水準。

展望下半年，凌陽與台積電合作關係緊密，取得較多產能，加上晶片供不應求情形延續，預計下半年在出貨量增、漲價效應雙重因素帶動下，營收可望再優於上半年，法人看好凌陽今年整體營收可望創 6 年來新高。

6 月外銷訂單連十六紅 Q2、上半年均創同期新高

經濟部統計處周二 (20 日) 公布 6 月外銷訂單，受惠全球經濟穩健復甦、傳產貨品需求回升，各大貨品接單全面續揚，6 月外銷訂單達 537.3 億美元，月增 2.8%、年增 31.1%，連十六紅，包含 6 月單月、第二季、上半年外銷訂單同創歷年同期新高。

展望未來，經濟部預估，7 月外銷訂單約達 527-542 億美元，月增幅落在 - 1.9% 到 0.9%、年增幅落在 15.7%-18.9%，可望連十七紅，但年增幅恐將持續收斂，反應低基期紅利正逐步消退。