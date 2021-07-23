〈台化股東會〉積極掌握疫後新常態商機 高值佈局已見初步成效

台塑四寶今 (23) 日股東會由台化 (1326-TW) 接棒，新任董座洪福源表示，隨著解封，生活新常態將改變，也帶來更新商機，將持續積極掌握新常態商機，並持續進行高值化布局，「騰籠換鳥」計畫已見初步成效。

洪福源表示，近期中國石化產業大幅擴張，新產能投放已是新常態，短期造成衝擊，長期因下游去化終將平衡，目前石化品中 PTA 比較辛苦；塑膠產品方面，競爭本來就激烈，產品全面高質化，拓展高質市場，邁向藍海是主要對策。

面對近來東南亞疫情轉趨嚴峻，洪福源則說，是早已在預料中的情況，且新型變種病毒仍在發展，因應之道只有密切注意市場，分散佈局減少衝擊，一年多以來已習慣此變化，將更努力掌握市場、疫情及其他商業資訊，以及早因應，盡量達成全產全銷。

從去年疫情爆發初期，台化就已先掌握宅經濟商機，洪福源指出，去年 5 月份以來受疫情影響，使社會活動改變，新常態進而產生報復性、宅經濟等商機，隨著解封，生活新常態將改變，也帶來更新商機，塑膠產品一年多來已充分適應這個常態，未來也將密切注意。

台化去年初宣布啟動「騰籠換鳥」計畫，全力發展高值化產品，洪福源表示，目的是讓產品邁向高質化與加值化，爭取高端客戶以避開紅海競爭，一旦產品具有不可取代性，就能克服目前高運費的空前挑戰。

就目前表現來看，洪福源指出，ABS 今年上半年特殊級銷售比量較 2020 年月平均成長 3 成，歐美及其他地區銷售實績更較去年同期翻倍成長，騰籠換鳥已見初步成效；PP 方面，上半年銷售達成率也有 9 成，下半年有機會達成 100% 目標；PC 在汽車相關領域有不錯的市占率，將努力朝 50% 差異化前進。