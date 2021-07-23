〈全國降二級警戒〉雙北階梯式開放 餐飲禁內用再緩一周

疫情指揮中心今 (23) 日宣布全國降至二級警戒，不過，新北市長侯友宜表示，新北是疫情最嚴峻的縣市，一定要階梯式的開放，因此，7/27 起仍禁止餐飲行為，包括餐廳、超商、賣場及婚宴，只能外帶，台北市長柯文哲也表態，與侯友宜商量後，決定內用吃飯還是再等一周，觀察其他項目解封效果，且戰且走。

全國疫情警戒 7 月 27 日至 8 月 9 日從三級降為二級，外出除飲食外，全程須配戴口罩，集會活動人數上限室內 50 人、室外 100 人，婚宴、公祭可開放。不過，侯友宜今天下午於防疫記者會上表示，新北市仍維持餐廳禁止內用、只能外帶，包括超商、賣場及婚宴等。

侯友宜指出，新北在各縣市中是疫情比較嚴峻的地方，降級須採階梯式、滾動式檢討，有方向的慢慢開放，疫情易放難收，新北的確診個案從個位數到百位數只花了 4 天，從百例降到個位數則花了 4 星期，要控制疫情不容易。

侯友宜強調，新北有地區特殊性，包含城鄉、都市，落實做好疫情管控，再來談開放，鬆綁三大原則分別為先戶外、再室內，最後才是脫口罩行為 (飲食)。

柯文哲也說，看看其他國家的案例，一下子開放，很多都再度爆發，也知道大家解封心情殷切，與侯友宜商量後，決定將群聚吃飯擺在最後，再等一周看看，密切觀察其他解封項目，且戰且走，疫調還是會堅持，希望確診不要又飆回去。

今日本土新增確診 23 例，以新北市 13 例最多，其次為台北市及桃園市各 4 例。柯文哲表示，目前北市大概一周 40 例上下，平均一天 6 例，經疫調，目前不明感染源維持在 1-2 個，表示社區中還是有潛伏確診者。

柯文哲說明，7/27 起，台北市公園涼亭、運動公園、狗活動區重新開放，7/31 日起建國花市等開放，8/1 起動物園、兒童新樂園、科教館等重啟營運。