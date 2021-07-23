◆盤勢分析

1. 美國上週初領失業金人數意外激增，市場仍預期下週失業金人數數據有機會恢復下滑態勢，美股震盪走勢，僅費半收跌，四大指數漲跌幅介於 0.36 至 - 0.89%，指標股蘋果上漲 0.96%、Nike 漲逾 1%、台積電 ADR、美光則收跌。

2. 台股反彈後震盪，尾盤雖然拉抬，但仍處於 5 日 (17,648 點)、10 日(17,744 點)、月線(17,744 點) 之下，最終以上漲 113.54 點作收，漲幅 0.65%，收在 17,572.33 點，成交金額為 5,878.97 億元。三大法人合計買超 379.48 億元，外資買超 356.68 億元、投信買超 16.55 億元、自營商買超 6.25 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，結構不利盤勢，後勢需量價同步，方能轉佳。

（2）均線：短線支撐下移至季線 (17,151 點) 附近，壓力為 07/15 高點約 18,000 點附近。

（3）技術指標：KD 交叉向下，缺口收斂，短線震盪格局

4. 櫃買指數漲幅 0.5%，收在 221.05 點。支撐月線 (約 216.9 點) 附近，壓力為 225 點附近，KD 交叉向下，缺口收斂，短線震盪格局。

5. 觀盤重點：台股目前失守月線，週四雖有強勁反彈，但 5 日均線尚未站回，因此未見明顯止跌跡象，後勢可觀察若站回 5 日線之上，持股比重拉升至 5 成水準，若未見跡象則維持 5 成以下持股水位操作，建議挑選產業前景佳及營收表現優者操作，產業上可留意半導體、車用、高殖利率、LED、PCB 等。

6.6505 台塑化董事長於 7/22 股東會表示，今年油價高點會落在第三季，第四季供需差縮減到 120 萬桶，因此油價波動會逐漸趨緩，但因需求還是高於供給，跌幅有限，因此樂觀預期下半年台塑化煉油事業動能加速推進。

7. 第三季傳統旺季來臨，美系客戶新機將推出，拉貨力道明顯，加上美中等地區佈建 5G 基礎建設，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）22 日舉行股東會，公司預期，2021 年下半年營運會比上半年好；並通過每股配息 10 元，法說會將於 29 日舉行。

8. 迎旺季，玉晶光（3406）產能滿載，玉晶光董事長在 22 日股東會後表示，將秉持工匠精神，持續朝中高階產品進級，期待今年中高階鏡頭的占比將由去年的 15％～22％提升至 35％～40％。展望今年，在美系客戶訂單拉抬下，樂看下半年業績跑贏上半年，並力拚全年營收優於去年。

9. 主計總處昨（22）日發布 6 月失業率為 4.8%，較上月上升 0.69 個百分點，創下金融海嘯以來最高，主要是受到疫情衝擊，致業務緊縮或歇縮而失業人數增加。主計總處指出，6 月失業人數 57 萬人，較上月增加 8.1 萬人，也創下有調查以來最大增幅。顯示疫情對勞動市場影響甚高。

