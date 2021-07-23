〈台股盤中〉航運鋼鐵資金回流 電子權值股軟腳 拚站回五日線

台股今 (23) 日由電子權值股聯發科、聯電領軍中小型電子股，LED 族群氣勢如虹，航海王、鋼鐵人資金歸隊，再啟漲勢，加上台塑三寶穩盤助攻，指數早盤一度衝上 17672 點，重回五日線，但受台積電等權值股下殺拖累，指數開高震盪，盤中兩度翻黑，力拚守穩五日線，預估今日成交量約 6000 億元。

電子權值股表現方面，台積電今日早盤開高後下殺，一路處於盤下，一度跌逾 1%，下探至 584 元；鴻海早盤開高後，盤中往平盤靠攏，維持平盤附近震盪；聯發科、聯電表現相對強勢，漲幅均超過 1%。

LED 族群今日重獲資金青睞，佰鴻、宏齊、榮創、鼎元、艾迪森、光鋐、華興、惠特等多檔個股強攻漲停，富采同步飆漲 9%，光磊也大漲 7%。

IC 設計族群持續強勢，沛亨、聚積、點晶強奔漲停，敦泰大漲 9%，富鼎也漲逾半根停板。

航運族群連日回檔後，今日重啟漲勢，志信強攻漲停，台航、遠雄港、慧洋 - KY 漲幅都超過 3%，榮運、台船、長榮、四維航、中櫃均上漲超過 2%，萬海、陽明在平盤上下震盪。

鋼鐵族群也一片紅通通，燁興大漲 7%，彰源漲逾 6%，允強、佳大也大漲 4%，運錩、威致、新鋼、高興昌、志聯、豐達科漲幅都超過 3%。

高端疫苗傳出疫苗要擴大產能時，數據偏差太多，高達 8 成被退貨，盤中遭打入跌停。

法人指出，台股目前上檔十日線將向下摜破月線，賣壓較沉重，容易開高走低，大盤整理期間可能拉長，下檔支撐暫看季線。