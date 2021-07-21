嬌生疫苗難抗Delta變種病毒？紐約大學：產生抗體是原本5倍低

根據紐約大學周一 (19 日) 的研究發現，嬌生 (JNJ-US) 單劑量疫苗對近期肆虐的 Delta 變種病毒所產生的中和抗體僅為針對原始病毒株的五倍低，引發目前疫苗能否有效對抗美國新主要病毒株的質疑。

據生物學著作預印本資料庫平台 bioRxiv 實驗室發布一項中和抗體類別的新研究顯示，紐約大學科學家發現，嬌生的疫苗針對 Delta 變種病毒的抗體水準只有最初新冠肺炎產生抗體水準的五倍低。

美國疾病管制與預防中心主任 Rochelle Walensky 周二在參議院的聽證會上表示， Delta 變種病毒目前已占美國病毒基因定序病例的 83%。紐約大學研究表示，輝瑞、Moderna 這類雙劑量 mRNA 疫苗對 Delta 病毒產生的抗體也減少，不過減少幅度較和緩。

紐約大學研究人員在報告中表示，與兩劑的 mRNA 疫苗相比，單劑嬌生疫苗對變種病毒的抗體更明顯減少，可能會減少該疫苗的保護效力。嬌生表示，該研究只關注保護力的面向，並未考慮受疫苗刺激的免疫細胞長期反應。

嬌生發言人 Jake Sargent 說道，不能用這些數據以偏概全說明疫苗的完整保護效力，嬌生的疫苗已被證明接種 8 個月後仍能產生明顯的免疫反應。本月初嬌生研究人員表示，疫苗能抵抗變種病毒，且不需要額外施打第二劑。

紐約大學格羅斯曼醫學院研究員 Nathaniel Landau 表示，這項研究結果和嬌生的抗體分析結果並沒有完全不同，兩者都出現抗體減少的現象，只不過紐約大學研究發現減少的程度更大。