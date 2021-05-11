遭指雇用新疆勞教人員 康舒發聲明澄清絕無違反人權

電源廠康舒 (6282-TW) 遭指雇用新疆勞教人員，公司今 (11) 日發出聲明澄清，絕無使用新疆維吾爾族勞教人員，所有管理制度均遵守國際行為準則 (RBA Code of Conduct) 行事，絕無奴役或脅迫員工等違反人權之行為發生。

美國矽谷媒體 The information 報導，康舒等 3 家蘋果供應商，在 2018 至 2020 年間，共同招收了數百名來自新疆的勞工，康舒武漢廠在 2018 年末或 2019 年初，使用新疆勞動力及工人。

康舒解釋，報導中所提及的來自新疆的勞工，絕非新疆維吾爾族勞教人員，公司所聘用的新疆勞工，是為支持聯合國 「全球永續發展目標」 (Sustainable Development Goals, SDGs) 第一項「終結貧窮」，特提供貧窮少數民族之就業機會而聘用之勞工。

康舒進一步指出，公司所聘用的勞工，皆直接簽訂勞動合同、薪資直接給付至個人帳戶並保障薪資、保障員工自由選擇職業權益、尊重員工的宗教信仰自由、保障員工人身自由、禁用低於法定年齡之童工、提供優於法令的員工福利，對於每位員工不分種族，尊重並保障其基本人權。

至於來自新疆的員工同仁，康舒表示，在 2019 年於武漢廠工作期滿後，已依約送回其家鄉，自此之後也已無再聘用新疆等少數民族勞工；同時，各客戶也進入過康舒科技之各工廠進行稽核，皆無危害人權及強迫勞動之情事，有 RBA 2019 報告可佐證。

康舒重申，所有管理制度均遵守國際行為準則 (RBA Code of Conduct) 行事，絕無奴役或脅迫員工等違反人權之行為，以及涉及血汗工廠與強迫勞動等情事，之後會建立一套更加完整的員工聘用流程，避免誤會再次發生。