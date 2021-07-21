消費者報告：特斯拉自駕系統更新後仍存安全疑慮

消費者報告（Consumer Reports）周二（20 日）表示，特斯拉 (TSLA-US) 更新後的全自動駕駛系統 FSD Beta 9 缺乏安全保障，並引述駕駛人實際體驗報告指出，使用該系統恐怕影響行車安全。

消費者報告援引社群媒體上一段實際使用「全自動駕駛」的駕車影片，並提出對該系統一些安全疑慮如：錯過轉彎路口、擦撞樹叢、朝停放的汽車駛去等問題。

消費者報告表示，在特斯拉一更新 Model Y 軟體後，便立即對全自動駕駛系統 FSD Beta 9 進行獨立測試。

消費者報告汽車測試中心主管 Jake Fisher 表示，FSD Beta 9 的駕車影片完全沒辦法證明該系統能讓駕駛更安心且安全駕車。他補充說：「消費者花錢買車好像是特斯拉的測試工程師，協助開發尚未完善的安全技術。」

特斯拉與美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）未對報告內容置評。

消費者報告今年 4 月曾指出，特斯拉的自動駕駛有缺陷，在駕駛座無人的情況下，依舊自行駕駛且並未發出警告。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）上月表示，自 2016 年以來，至少有 3 輛特斯拉因自動駕駛系統，造成死亡的車禍事故。

NTSB 批評特斯拉的自動駕駛系統缺乏保障措施，即使駕駛並未手握方向盤駕駛，也不會發出訊號示警。

特斯拉表示，自駕系統目前的功能未能真正實現「完全」自動駕駛」，駕駛使用該系統仍需全神貫注開車。特斯拉上周才宣布推出 FSD 訂閱服務，每月收費 199 美元或 99 美元。