特斯拉中國需求無憂 華爾街：Model Y降價應是利空！

特斯拉 (TSLA-US) 降價版 Model Y 跨界車剛開始在中國販售，雖然降價可能表明特斯拉在中國面臨需求問題，但華爾街認為情況不太可能如此。

華爾街認為，電動車廠降價是基於對該行業需求和利潤率的既定想法。投資者可能想找個中立點，對降價版 Model Y 真正的意義下定期望目標。

特斯拉標準續航版 Model Y 售價 27.6 萬元人民幣 (約 42600 美元)，一次充電可行駛約 525 公里 (約 328 英哩)。

摩根大通分析師 Rebecca Wen 追蹤中國汽車技術，但不包括特斯拉本身，故其立場中立。她週四研究報告指出，特斯拉 Model Y 降價後具有競爭力，且新款 Model Y 可能配備新的磷酸鐵鋰離子電池。

特斯拉沒有回應有關定價或電池的置評請求。

Wen 寫道，若不含更小型、更低價位的電動車，Model Y 是中國最暢銷的車型，「再隨著降價，Model Y 潛在市場更大，我們相信其銷售量將會更大幅度的提升。」她指出，特斯拉中國 Model 3 在推出配備磷酸鐵電池的低檔版本後，月銷量從約 1.2 萬輛上升到 1.8 萬輛。

與頂級鋰離子電池相比，磷酸鐵電池較便宜、功能較弱。中國電動車廠小鵬汽車 (XPEV-US) 就因在 3 月推出配備此種電池的降價版車款而受讚譽。

摩根士丹利分析師 Tim Hsiao 寫道，小鵬採該款電池是一項明智的戰略舉措，因為這讓車廠可以選擇降低車輛售價，或者以同樣價格提供更多功能。早在 3 月份，Hsaio 就給予小鵬股票「買進」評級，且當時目標價 70 美元，現在雖然仍給「買進」評級，但目標價下修至 57 美元。

更便宜的電池可以讓小鵬汽車的成本降低 3000 美元至 5000 美元，或約占近期平均標價 4 萬美元中的 10%。中國 Model Y 的下一代版本售價約為 5.4 萬美元。

GLJ Research 分析師 Gordon Johnson 對降價決定的看法不同，他認為這暗示了需求問題，他在週四報告寫道，特斯拉降價是為了「在一個嚴重落後的市場中，試圖提振需求。」但他是以特斯拉空頭聞名，給予特斯拉「售出」評級，目標價為 67 美元。

特斯拉正在中國發展，其上海工廠第二季生產和銷售的車輛較第一季多，但也將更多的中國產品出口到歐洲。特斯拉第二季中國交貨量和市場份額均下降。

但這很難稱之為需求問題，因為特斯拉迄今總是能將所有產量銷售一空。特斯拉從來沒有因為需求下降而減產，畢竟特斯拉只靠 2 座工廠供應全球需求，這通常是成熟的傳統車廠在面對需求下降時才會祭出的手段。

儘管如此，特斯拉中國市場仍是多空頭關注焦點，Model Y 降價策略應該仍是利多，而非利空。

Model Y 降價目前對特斯拉股票的影響不大，特斯拉週五小漲 0.63% 至 656.95 美元。