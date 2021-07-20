小摩：市場擔憂情緒過度放大 標普500年底上看4600點

對 Delta 變種病毒打擊經濟復甦的擔憂情緒，昨 (19 日) 一度拖累美股大跌，儘管如此，摩根大通 (JP Morgan) 策略師依舊看好股市，將標普 500 指數年底目標價自 4400 點上調至 4600 點。

以 Dubravko Lakos-Bujas 為首的摩根大通策略師團隊認為，市場對最新一輪經濟成長和放緩的擔憂為時過早，且過度誇大。

該行看好強勁的企業獲利增長和資本報酬率持續至 2023 年，並將標普 500 指數今年的 EPS 預期上調 5 美元，至 205 美元，2023 年 EPS 預期上調至 230 美元，同時預計，企業回購總額將超過 2019 年第 1 季創下的 8500 億美元新高。

儘管股債市交易表現看起來像全球經濟已進入復甦週期的晚期階段，小摩研究指出，經濟復甦仍處於初期階段，且正逐漸朝中期靠攏。

小摩認為景氣循環復甦週期仍處於初期階段 (圖：MarketWatch)

小摩認為，雖然總體經濟指標看似觸頂，英國和亞洲的週期仍將延續，至於美國復甦將基於勞動力改善、非常強勁的消費者結構、穩健的公司基本面、央行的支持以及更多潛在財政刺激。

針對市場對於 Delta 變種病毒的擔憂，小摩認為，疫情接種使住院率得以持穩，最新一波疫情不會導致廣泛的經濟重啟脫離軌道，小摩還稱經濟復甦並非一項事件，而是一個過程，目前尚未被市場定價 (priced-in)。

鑑於近期股市大幅修正，小摩看好非必須消費品、半導體、銀行和能源股帶來更多具吸引力的機會，其中，大型能源股因與原油基本面嚴重脫節，出現軋空並走高的可能性越來越大，半導體則有望在明年實現強勁年度增長。