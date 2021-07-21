美多州取消失業救濟使勞力市場大增17萬人 但就業成長未見起色

最新數據顯示，美國許多州提前退出聯邦失業救濟金後，6 月勞動力增幅確實高於其他州，但沒有明顯跡象表明這促使企業招聘人數大幅增加。

各州就業數據顯示，提前終止失業救濟金的 26 個州， 6 月有 17.4 萬人透過就業或開始找工作加入勞動市場，而其他 9 月初才停止發放補充救濟金的州，只增加 4.7 萬人。

儘管此數據可能表明取消福利驅使更多人出門找工作，但對於全美 1.61 億勞動力而言，取消救濟帶來的效果不大，此外，無論是否提前終止發放福利，各州的就業成長狀況大致相同。

雖然這或許反映統計時間差，因為 6 月全美、州的就業調查多數都在救濟金提前結束前便已訪查完畢，不過，這也可能意味著與大量裁員和失業相比，企業與勞工媒合的速度仍然緩慢。

部分經濟學家認為，各州取消失業救濟金的好意反而可能會帶來反效果。英國研調機構牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 的首席美國經濟學家 Gregory Daco 認為，減少社會福利對勞動力供給和就業的影響微乎其微，最終對個人收入的負面影響，反而大於激勵就業的正面效果。

高盛的經濟學家還發現，目前仍未有證據表明，這些州 (多共和黨執政) 停止發放救濟金後，對勞動力市場產生重大影響，意味著勞動力市場復甦狀況仍持續困擾著聯準會 (Fed) 和美國官員。

高盛經濟學家 Ronnie Walker 表示，取消失業救濟金尚未提振 6 月就業，但在 8 月公布 7 月美國非農就業數據之前，取消社會福利政策的全部影響可能不會完全顯現。 8 月美國聯邦失業救濟金已接近到期，再加上學校重新開學，美國就業在經歷疫情重擊後的復甦速度是快還是慢，屆時將更明朗。

美銀 (BofA) 經濟學家說道，現階段各國取消社會福利經驗表明，政府提供許多救濟金並不會對就業產生明顯負面影響，因此預估未來當美國聯邦救濟金到期時，勞動力短缺的問題可能持續到今年秋季以後。